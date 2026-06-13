Vidéo : Mancini pourrait revenir sur le banc de l’Italie, Al-Sadd confirme son départ

Le club qatari Al-Sadd a officialisé samedi soir le départ de l’entraîneur italien Roberto Mancini, qui quitte ses fonctions après seulement 16 matches à la tête de l’équipe. Cette décision ouvre la voie à son retour très attendu sur le banc de la sélection italienne, en quête de renaissance après avoir manqué la Coupe du monde 2026. Le nom de l’entraîneur de 61 ans, qui a mené les Azzurri à la victoire lors de l’Euro 2021, circule avec insistance depuis plusieurs semaines pour succéder à Gennaro Gattuso, récemment limogé.

Dans un communiqué officiel publié sur ses réseaux sociaux, le club qatari a adressé un message émouvant à son désormais ex-entraîneur : « Merci, Mancini. Bonne chance pour ton prochain défi, à bientôt », indiquant clairement un départ à l’amiable et laissant présager une nouvelle aventure pour le technicien transalpin. Le club a par ailleurs qualifié ces quelques mois de « précieuse période riche en merveilleux souvenirs ».

Mancini a dirigé la Nazionale de 2018 à 2023 et l’a menée à un exploit historique : le triomphe à l’Euro 2021 aux dépens de l’Angleterre à Wembley, mais il n’a pas réussi à qualifier la Nazionale pour la Coupe du monde 2022, éliminé de façon surprenante par la Macédoine du Nord lors des barrages européens, un revers qui a précipité son départ.

Après un nouveau fiasco lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026, la Fédération italienne a présenté un plan de renaissance ambitieux. Premier acte : le départ de Gattuso. Depuis, le poste de sélectionneur est resté vacant, en attendant une nomination qui, selon toute vraisemblance, reviendra à Mancini, dont l’expérience et le palmarès européen font autorité.