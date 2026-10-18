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Vidéo : Manchester United continue de vaciller et se contente d'un point face à Leeds

Leeds vs Manchester United
Leeds
Manchester United
Premier League
Angleterre

Carrick sous pression

Manchester United poursuit sa série de faux pas depuis le début de la saison actuelle et a dû se contenter d'un match nul à l'extérieur face à Leeds United (1-1), ce dimanche, dans le cadre de la septième journée de Premier League.

United a ouvert le score par l'intermédiaire de Bryan Mbeumo à la 35e minute, profitant d'un centre au sol de son coéquipier Youri Tielemans.

Leeds United a égalisé à la 51e minute grâce à son attaquant Dominic Calvert-Lewin, sur un corner remis de la tête par Tarik Muharemovic à l'attaquant anglais, qui a trompé le portier de Manchester United.

Avec ce match nul, Leeds United porte son total à 10 points et occupe la septième place, tandis que Manchester United reste à 7 points, au treizième rang.

Depuis le début de la saison, Manchester United n'a signé qu'une seule victoire en Premier League, pour 4 matches nuls et deux défaites.

Cette défaite accentue fortement la pression sur Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, qui avait pris ses fonctions en milieu de saison dernière et avait réussi à conduire l'équipe à la troisième place et à une qualification pour la Ligue des champions.



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