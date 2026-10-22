Vidéo : malgré sa prestation décevante, comment Ronaldo a-t-il aidé les joueurs d'Al-Nassr à battre Neom ?

Le club d'Al-Nassr a dévoilé les coulisses de la difficile victoire remportée face à Neom en Saudi Pro League, ainsi que le rôle qu'ont joué son capitaine portugais Cristiano Ronaldo et son entraîneur australien Ange Postecoglou.

Al-Nassr s'est imposé face à son hôte Neom sur le score de 1-0, lors de la rencontre qui les a opposés avant-hier mardi, sur la pelouse d'Al-Awwal Park, dans la capitale saoudienne Riyad, en marge de la dixième journée de la Saudi Pro League.

Le club d'Al-Nassr a publié, via son compte officiel sur le site « X », une vidéo retraçant les principales coulisses survenues avant, pendant et après le match, au premier rang desquelles les messages de motivation adressés par Postecoglou et Ronaldo.

La star portugaise a déclaré avant le match : « Continuons, les gars, continuons les victoires, un succès après l'autre après l'autre, nous jouons bien et nous traversons une excellente période, nous sommes pleinement prêts, poursuivons sur cette lancée. »

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La rencontre a vu Ronaldo afficher un niveau modeste, puisqu'il a manqué un penalty dans le temps additionnel de la première période, mais il a disputé le match jusqu'à son terme sans être remplacé.

Ce niveau a valu à la star portugaise de vives critiques, au point que Fahd Al-Harifi, légende du club d'Al-Nassr, lui a demandé d'arrêter de jouer au football en raison de la baisse de son niveau.

Il convient de rappeler que Ronaldo a disputé 10 matchs avec Al-Nassr depuis le début de la saison en cours, au cours desquels il n'a réussi qu'à inscrire 5 buts, soit une moyenne d'un but tous les deux matchs.