Vidéo : Malgré le doublé de l'Ouzbékistan, une star saoudienne affirme : « Ronaldo n'est pas le meilleur ; Messi, lui, fait la différence. »

L’ancien international saoudien Ahmed Atef refuse de considérer Cristiano Ronaldo, capitaine du Portugal, comme le meilleur. Pour lui, l’Argentin Lionel Messi reste supérieur, malgré le doublé de la star portugaise contre l’Ouzbékistan.

Ronaldo a permis au Portugal de battre l’Ouzbékistan 5-0, ce mardi au stade de Houston, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Interrogé à l’issue de la rencontre par l’émission « Dorina Ghir » sur la chaîne Al-Saoudia, Atef a expliqué : « Messi est capable de créer et de conclure ses propres occasions, alors que Ronaldo, à son âge, dépend davantage des services de ses coéquipiers. »

Il a ajouté : « Ronaldo est une légende, personne ne peut dire du mal de lui, c’est l’une des plus grandes figures du football, mais Messi, c’est autre chose. »

Il conclut : « Ronaldo est le deuxième meilleur joueur de l’histoire après Messi, car c’est Messi qui fait tout sur le terrain : les passes décisives, les dribbles, les tirs et qui mène l’Argentine vers la victoire. »

Interrogé sur un éventuel duel entre les deux hommes en 2026, il prédit : « Je vois l’Argentine l’emporter, pas le Portugal. »

Rappelons que Portugais et Argentins pourraient se retrouver en quarts de finale, à condition de franchir au préalable les tours précédents.