Riyad Mahrez, la star algérienne, a maintenu en vie les espoirs des « Guerriers du désert » de se qualifier pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Marco Arnautović, l’attaquant autrichien, avait ouvert le score à la 28^e minute, mais, dans le temps additionnel de la première période, Rafik Belghali a égalisé d’une action solitaire remarquable.

Après avoir pénétré la surface, l’attaquant a effacé un défenseur autrichien d’un dribble précis avant d’envoyer le ballon au fond des filets, hors de portée du gardien Alexander Schlager.

Marcel Sabitzer a ensuite doublé la mise pour l’Autriche d’une frappe splendide à la 55^e minute, punissant une brève perte de concentration de la défense algérienne.

À la 60^e minute, Houssem Aouar, le milieu de terrain algérien, a adressé un centre à Riyad Mahrez, qui se trouvait face à un but vide et n’a eu aucun mal à envoyer le ballon au fond des filets.



