Vidéo : Madueke met fin au cauchemar de City Ground avec un but très attendu

Noni Madueke, l'ailier d'Arsenal, est parvenu à briser l'impasse au City Ground, en permettant à son équipe de prendre l'avantage face à Nottingham Forest, ce dimanche, dans le cadre de la septième journée de Premier League.

Le but de l'ouverture du score est tombé à la 80e minute, lorsque Madueke a profité d'une passe de son coéquipier Declan Rice pour tromper le gardien de Nottingham Forest et mettre un terme à une longue série de tentatives qui n'avaient pas trouvé le chemin des filets sur cette même pelouse.









Le réseau de statistiques "Squawka" a mis en lumière ce but, soulignant que les matches disputés au City Ground lors des trois dernières saisons avaient vu 57 tirs sans qu'aucune des deux équipes ne parvienne à marquer, avant que Madueke ne réussisse enfin à briser cette impasse.







