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Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Vidéo : Madueke met fin au cauchemar de City Ground avec un but très attendu

N. Madueke
Nottingham Forest vs Arsenal
Nottingham Forest
Arsenal
Premier League
Angleterre

Enfin, le blocage est levé

Noni Madueke, l'ailier d'Arsenal, est parvenu à briser l'impasse au City Ground, en permettant à son équipe de prendre l'avantage face à Nottingham Forest, ce dimanche, dans le cadre de la septième journée de Premier League.

Le but de l'ouverture du score est tombé à la 80e minute, lorsque Madueke a profité d'une passe de son coéquipier Declan Rice pour tromper le gardien de Nottingham Forest et mettre un terme à une longue série de tentatives qui n'avaient pas trouvé le chemin des filets sur cette même pelouse.



Le réseau de statistiques "Squawka" a mis en lumière ce but, soulignant que les matches disputés au City Ground lors des trois dernières saisons avaient vu 57 tirs sans qu'aucune des deux équipes ne parvienne à marquer, avant que Madueke ne réussisse enfin à briser cette impasse.


#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
D
V
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
N
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
N
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
N
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
N
V
N
N
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
N
D
N
V
N
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
N
V
N
N
9
HullHullHUL
723287+19
D
N
D
N
N
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
D
V
D
V
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
N
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
N
V
D
N
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
N
N
N
D
N
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
N
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
N
N
16
CoventryCoventryCOV
6204511-66
V
V
D
D
D
17
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
N
N
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
D
D
D
V
N
19
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
N
20
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
N
D
N
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation


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