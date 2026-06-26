Vidéo : les Vikings ont infligé une sévère défaite à l’équipe de France, privée de Didier Deschamps

L'équipe de France a validé la première place de son groupe en Coupe du monde 2026 grâce à une démonstration offensive de force face à la Norvège, battue 4-1 lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes.

Les Bleus ont imposé leur domination dès les premières minutes, confirmant leur statut de prétendants au titre grâce à une performance offensive qui a rapidement mis les Vikings hors de portée.

La rencontre a porté la marque d’Ousmane Dembélé, auteur d’une soirée historique qui a rappelé les exploits des grands attaquants de l’histoire de la France, en l’absence de son entraîneur Didier Deschamps, dont la mère venait de décéder.

Dembélé a ouvert le score dès la 7^e minute, servi par Kylian Mbappé, puis a doublé la mise (20^e) sur une nouvelle passe décisive de l’attaquant parisien. Thelonious Aasgaard a réduit l’écart pour la Norvège (21^e), suite à une offrande d’Andres Schildrop.

Dembélé a ensuite complété son triplé à la 32e minute, servi par Aurélien Tchouaméni, tandis que Désiré Doué a inscrit le quatrième but des Bleus (90+4) après une passe de Bradley Barcola.

Premiers de leur groupe, les Bleus défieront la Suède, troisième de la poule F, tandis que la Norvège, deuxième, croisera la Côte d’Ivoire au premier tour à élimination directe.

Mi-temps : Dembélé entre dans l’histoire des Bleus

Le match a démarré sur les chapeaux de roue pour les Bleus : dès la première minute, une frappe puissante de Kylian Mbappé a heurté la barre transversale avant de sortir. La surface de réparation française a ensuite été le théâtre d’une tentative norvégienne conclue par une chute d’un joueur, mais la défense tricolore a finalement repoussé le danger.

À la 7^e minute, Ousmane Dembélé a ouvert le score pour la France après une passe décisive de Kylian Mbappé, d’une frappe puissante du droit depuis l’intérieur de la surface, en direction du coin inférieur gauche (0-1).

Les Norvégiens ont riposté par une frappe puissante de Larsson, passée au-dessus des buts de Mike Maignan, puis Mbappé a percé côté gauche et déclenché une nouvelle tentative repoussée avec difficulté par le gardien scandinave.

À la 20^e minute, Dembélé a doublé la mise, toujours servi par Mbappé, concluant d’une frappe du gauche depuis l’extérieur de la surface, 0-2.

Dès la 21^e minute, Thelonious Aasgaard réduit l’écart pour la Norvège d’une frappe du droit au centre de la surface, servi par Andres Schildrop (1-2).

Les Norvégiens ont maintenu leur pression offensive par une belle combinaison à gauche, mais Upamecano a coupé la transmission avant que Larsson ne puisse conclure.

À la 32^e minute, Ousmane Dembélé a remis les pendules à l’heure en signant un triplé : bien servi par Aurélien Tchouaméni, il a enroulé sa frappe du gauche depuis l’entrée de la surface pour loger le ballon dans le coin inférieur gauche, portant le score à 1-3 en faveur des Bleus. La première période s’est alors conclue sur cet avantage français.

Deuxième mi-temps : Minian prive la Norvège d’un but

Dès la reprise, la Norvège obtient un penalty.

Jørgen Strand Larsen a frappé fort du droit vers le coin inférieur droit, mais Mike Maignan a repoussé la tentative avec autorité, privant la Norvège d’une occasion de revenir au score.

Les Bleus ont ensuite maintenu la pression : Kylian Mbappé a frôlé l’ouverture du score d’une frappe puissante repoussée par la barre transversale.

À la 65^e minute, Didier Deschamps a procédé à deux changements : Mathis Cherki a remplacé Michael Olis, puis Bradley Barcola est entré en jeu à la place d’Ousmane Dembélé.

Mbappé a tenté de se montrer dangereux sur les centres, en vain. En face, Oscar a maintenu une menace constante grâce à ses dribbles et ses passes en profondeur.

Aurélien Tchouaméni a été averti pour une faute appuyée, tandis que la pression norvégienne se maintenait via Oscar, qui manquait une occasion dangereuse après une intervention défensive d’Obamékanou.

Les Bleus ont maintenu leur organisation défensive et contré les tentatives norvégiennes, malgré le dynamisme des milieux scandinaves.

Juste avant la pause, les Bleus ont lancé une contre-attaque rapide conclue par une frappe en angle fermé de Barkola, repoussée en corner par la défense norvégienne.

La tension monte dans le money-time : les deux équipes se livrent, mais le score reste bloqué jusqu’à l’entrée en jeu de Désiré Doi dans le temps additionnel.

Désiré Doi a refusé de quitter la scène sans marquer les esprits : à la 90^e+4, le jeune prodige s’est élevé au-dessus de la mêlée dans la surface et a expédié d’une tête mortelle un centre précis du brillant remplaçant Bradley Barkola, qui s’est logé dans le coin inférieur droit.

Ce quatrième but a confirmé la supériorité des Bleus et a définitivement éteint les espoirs norvégiens, concluant une soirée française exceptionnelle et une première place au classement amplement méritée.