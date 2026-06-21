Vidéo : les supporters japonais volent la vedette après le quadruplé tunisien

Les supporters japonais ont immédiatement ramassé les déchets dans les tribunes du stade de Monterrey après la victoire 4-0 de leur équipe face à la Tunisie, ce dimanche au Mexique, lors de la 2^e journée du groupe F qui correspondait au 1 000^e match de l’histoire de la Coupe du monde.

Ce geste spontané, connu au Japon sous le nom de « jomi herui » (tradition consistant à nettoyer les tribunes après les matchs), Cette pratique, profondément ancrée dans la culture japonaise, témoigne d’un fort sens de la responsabilité envers les espaces publics. Les caméras ont notamment capté le geste de Ken Okawa, 30 ans, se baissant pour ramasser gobelets et restes de nourriture autour de son siège. Pour lui, cette tradition est une façon de remercier le Mexique, pays hôte de la compétition.

« Nous sommes des invités au Mexique, j’ai été très bien accueilli et c’est ma façon d’exprimer ma gratitude », a-t-il confié à la radio tunisienne Mosaïque.

Inculqué dès l’enfance, ce réflexe voit déjà les écoliers japonais nettoyer eux-mêmes leurs salles de classe.

La supportrice Miko Takaya (41 ans) résume : « Cela fait naturellement partie de notre culture… Nous le faisons pour nous assurer de laisser tout ce que nous utilisons propre, afin que la personne suivante puisse s’en servir confortablement. »

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Des photos de ces supporters japonais nettoyant les tribunes ont fait le tour du web durant cette Coupe du monde, incitant le gouverneur de l’État de Nuevo León, Samuel García, à distribuer 20 000 sacs-poubelle dans le stade, au fan festival et sur les sites touristiques pour répondre à la demande des fans nippons.

Si cette pratique suscite l’admiration de la planète entière, de nombreux supporters la considèrent simplement comme « une évidence », dixit Ichiro Oyo (27 ans).

Rio Matsuka (32 ans) assume pleinement cette image civilisée : « Révéler un tel comportement dans un stade où le monde entier nous observe est une immense fierté. »

Sur le terrain, le Japon occupe solidement la tête du groupe F avec 4 points, après son match nul lors de la dernière journée face aux Pays-Bas, vainqueurs 5-1 de la Suède, tandis que la Tunisie, déjà éliminée, n’a pas encore pris le moindre point avant son dernier match face aux Pays-Bas.

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