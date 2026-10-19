Vidéo : les supporters d'Al Ahly ne cessent de s'en prendre à Posecki

La victoire palpitante décrochée par Al-Ahli face à Al-Feiha sur le score de 3-2 n'a pas suffi à apaiser la colère des supporters d'« Al-Raqi », qui ont lancé des chants hostiles à l'entraîneur néerlandais Marino Pusic, scandant « Pusic out » lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes, lundi soir, dans le cadre de la dixième journée de la Saudi Pro League.

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Ces chants ont retenti malgré la réussite d'Al-Ahli à sceller sa victoire au terme d'une confrontation palpitante, marquée par la prestation de l'Ukrainien Artem Bondarenko, auteur de deux buts, auxquels s'ajoute le but de Firas Al-Buraikan sur penalty, permettant à l'équipe d'engranger trois points importants, tandis que la polémique se poursuivait autour des performances de l'entraîneur et de sa capacité à conduire l'équipe vers les ambitions de ses supporters.

Les chants « Pusic out » traduisent la persistance d'un mécontentement au sein d'une partie des supporters d'Al-Ahli, qui estiment que les seules victoires ne suffisent pas à trancher le débat sur le niveau technique de l'équipe, d'autant plus qu'ils aspirent à un visage plus convaincant et plus stable au cours de la saison en cours.

Les critiques des supporters à l'encontre de Pusic ne sont pas nouvelles, puisqu'il avait déjà été la cible de sifflets et de chants réclamant son départ lors de matches précédents, y compris à des occasions où Al-Ahli avait obtenu des résultats positifs. La répétition de ces scènes indique que la relation entre l'entraîneur et une partie des tribunes demeure tendue, malgré les tentatives de l'équipe d'apporter une réponse sur le terrain.

Pusic est confronté à un défi : transformer les victoires en point de départ vers une reconquête de la confiance des supporters, d'autant que des échéances nationales et continentales attendent Al-Ahli, exigeant une stabilité technique et des résultats continus.

Entre la joie de la victoire face à Al-Feiha et les chants réclamant son départ, l'entraîneur est sorti avec un message clair : engranger des points ne met pas automatiquement un terme au débat qui entoure son avenir avec « Al-Raqi ».



