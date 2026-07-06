Vidéo : les larmes de Ronaldo concluent sa dernière danse en Coupe du monde

Le rideau est tombé sur le parcours de Cristiano Ronaldo, capitaine du Portugal, après l’élimination surprise face à l’Espagne (0-1) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Le capitaine avait d’ailleurs annoncé, lors de la conférence de presse d’avant-match, que ce Mondial serait son dernier sous les couleurs portugaises.

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Au coup de sifflet final, l’attaquant s’est effondré en larmes sous les flashs des photographes, submergé par l’émotion, car il espérait conclure sa carrière en conquérant ce titre historique.

Il détient le record du nombre d’éditions disputées (six, de 2006 à 2026).

Au total, il a inscrit 11 buts en 27 matchs, délivré 3 passes décisives et trouvé le chemin des filets à 3 reprises lors de cette édition.











