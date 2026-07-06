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Vidéo : les larmes de Ronaldo concluent sa dernière danse en Coupe du monde

C. Ronaldo
Portugal vs Espagne
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É.-U.

La star portugaise est dans la tourmente.

Le rideau est tombé sur le parcours de Cristiano Ronaldo, capitaine du Portugal, après l’élimination surprise face à l’Espagne (0-1) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Le capitaine avait d’ailleurs annoncé, lors de la conférence de presse d’avant-match, que ce Mondial serait son dernier sous les couleurs portugaises.

Lire aussi… Un choc auquel personne ne s’attendait !… Une fin tragique pour la carrière de la star anglaise en Coupe du monde

Au coup de sifflet final, l’attaquant s’est effondré en larmes sous les flashs des photographes, submergé par l’émotion, car il espérait conclure sa carrière en conquérant ce titre historique.

Il détient le record du nombre d’éditions disputées (six, de 2006 à 2026).

Au total, il a inscrit 11 buts en 27 matchs, délivré 3 passes décisives et trouvé le chemin des filets à 3 reprises lors de cette édition.




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