Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-OMA-UAEAFP
Traduit par

Vidéo : les Émirats arabes unis dominent Oman et décrochent un rendez-vous explosif face à l'Arabie saoudite

Match report
Emirats Arabes Unis vs Oman
Emirats Arabes Unis
Oman
Gulf Cup
Émirats arabes unis
Oman

La solidité des Émirats arabes unis assure la victoire

La sélection des Émirats arabes unis a composté son billet pour la finale de la Coupe du Golfe arabique « Khaleeji 27 », après avoir dominé son homologue d'Oman sur le score d'un but à zéro, lors de la demi-finale disputée samedi soir au stade Prince Abdullah Al-Faisal à Djeddah.

Osman Camara a ouvert le score en faveur des Émirats à la 22e minute, lorsqu'il a repris de la tête un centre de Mamadou Coulibaly venu du côté gauche, trompant le gardien Ibrahim Al-Mukhaini.


Forums Kooora



La sélection émirienne a poursuivi sa pression en seconde période et a obtenu un penalty après une faute de Luan Pereira, mais le gardien Ibrahim Al-Mukhaini a maintenu Oman dans le match en repoussant la frappe de Nicolás Giménez à la 56e minute.



Malgré cette occasion manquée, la sélection émirienne a préservé son avantage jusqu'au coup de sifflet final, s'assurant ainsi la qualification pour la finale où elle affrontera la sélection d'Arabie saoudite, qui a battu ce soir le Qatar 3-2 aux tirs au but après un nul vierge dans le temps réglementaire.

La star émirienne Issam Fayez a été élue homme du match après son influence remarquée tout au long des deux périodes de la rencontre.

Les Émirats s'étaient qualifiés pour la demi-finale en terminant en tête du groupe 2 avec sept points, devançant le Qatar à la différence de buts, après leur victoire contre le Yémen 4-0, contre Bahreïn 3-0 et leur match nul contre le Qatar 1-1.

Quant à la sélection d'Oman, elle a atteint la demi-finale par tirage au sort pour la première fois de l'histoire de la compétition, aux dépens de l'Irak.

À lire aussi : Séisme Ronaldo, une lourde perte frappe la sélection du Portugal et Jesus
À lire aussi : « Les yeux rivés sur l'Asie », l'ambition du sélectionneur des Émirats dépasse la Coupe du Golfe

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google