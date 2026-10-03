La sélection des Émirats arabes unis a composté son billet pour la finale de la Coupe du Golfe arabique « Khaleeji 27 », après avoir dominé son homologue d'Oman sur le score d'un but à zéro, lors de la demi-finale disputée samedi soir au stade Prince Abdullah Al-Faisal à Djeddah.

Osman Camara a ouvert le score en faveur des Émirats à la 22e minute, lorsqu'il a repris de la tête un centre de Mamadou Coulibaly venu du côté gauche, trompant le gardien Ibrahim Al-Mukhaini.





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La sélection émirienne a poursuivi sa pression en seconde période et a obtenu un penalty après une faute de Luan Pereira, mais le gardien Ibrahim Al-Mukhaini a maintenu Oman dans le match en repoussant la frappe de Nicolás Giménez à la 56e minute.









Malgré cette occasion manquée, la sélection émirienne a préservé son avantage jusqu'au coup de sifflet final, s'assurant ainsi la qualification pour la finale où elle affrontera la sélection d'Arabie saoudite, qui a battu ce soir le Qatar 3-2 aux tirs au but après un nul vierge dans le temps réglementaire.

La star émirienne Issam Fayez a été élue homme du match après son influence remarquée tout au long des deux périodes de la rencontre.

Les Émirats s'étaient qualifiés pour la demi-finale en terminant en tête du groupe 2 avec sept points, devançant le Qatar à la différence de buts, après leur victoire contre le Yémen 4-0, contre Bahreïn 3-0 et leur match nul contre le Qatar 1-1.

Quant à la sélection d'Oman, elle a atteint la demi-finale par tirage au sort pour la première fois de l'histoire de la compétition, aux dépens de l'Irak.

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