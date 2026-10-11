Vidéo : le Zamalek méritait-il deux penalties face à Al Ahly ?

Yasser Abdel Raouf, ancien arbitre égyptien, a affirmé que Zamalek méritait deux penalties lors de son match face à Al Ahly, en raison de deux interventions sur son joueur Shikabala Banza, estimant que la poussée dans les deux cas était déterminante et justifiait de signaler une faute.

Lors de son intervention dans l'émission El Kora Maa Fayek sur la chaîne MBC Masr 2, Abdel Raouf a expliqué que le premier cas s'était produit après que le ballon avait rebondi sur un arrêt, avant d'arriver sur le côté puis d'être centré, soulignant la présence de la main de Marwan Attia dans le dos de Shikabala Banza alors que celui-ci tentait de s'élever pour reprendre le ballon.

Il a indiqué que la poussée était légère, mais qu'elle avait affecté l'équilibre du joueur de Zamalek et l'avait empêché de sauter et de disputer le ballon, insistant sur le fait que le critère pour signaler une faute ne dépend pas de la seule intensité de la poussée, mais de son influence sur le jeu. Il a ajouté que l'arbitre de l'assistance vidéo aurait dû appeler l'arbitre central à revoir les images, considérant qu'il s'agissait d'un penalty non accordé à Zamalek.

Il a souligné que des situations similaires s'étaient répétées dans le championnat d'Égypte, citant une action impliquant Achraf Bencharki lors du match entre Al Ahly et El Sharkia Enppi au cours de la première journée, ainsi qu'une autre concernant Mohamed Chehata, relevant que la commission des arbitres avait déclaré que l'un de ces cas constituait un penalty non accordé.

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Shikabala Banza et Achraf Dari : un second penalty ?

Concernant le second cas, marqué par un contact entre Shikabala Banza et Achraf Dari, Abdel Raouf a insisté sur la nécessité de distinguer la trajectoire du ballon et la nature du duel pour s'en emparer, expliquant que le ballon arrivait du côté de l'attaquant, ce qui donne au joueur de Zamalek le droit de se déplacer vers le point de chute et de se préparer à le jouer.

L'ancien arbitre a indiqué que Shikabala Banza avançait vers le ballon, avant que Dari n'utilise sa main pour l'en empêcher, affirmant que la continuité de la poussée, montrée par le ralenti sous plusieurs angles, prouvait que le défenseur marocain cherchait à entraver le mouvement de l'attaquant de Zamalek au lieu de disputer le ballon.

Abdel Raouf a rejeté l'idée que le positionnement de Shikabala Banza devant le défenseur d'Al Ahly puisse justifier l'intervention, expliquant que le défenseur avait la possibilité de s'élever et de tenter de jouer le ballon, au lieu de se concentrer sur le fait d'empêcher son adversaire de l'atteindre.









L'ancien arbitre a conclu que le second cas justifiait également l'attribution d'un penalty à Zamalek, affirmant ainsi que le club blanc méritait deux penalties sur ces deux actions face à Al Ahly.