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Le coup de sifflet final n'a pas marqué la fin du match, mais le début d'une nouvelle crise. Une vidéo de quelques secondes à peine a enflammé les réseaux sociaux au Maroc, montrant le sélectionneur de l'équipe olympique en train de hurler sur son joueur. La joie de la qualification a ainsi laissé place à une vive polémique.

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Le sélectionneur de l'équipe olympique du Maroc, Jamal Aït Ben Idir, a dévoilé les détails de la séquence controversée qui l'a opposé à son joueur Fouad Zahouani, à l'issue de la rencontre entre le Maroc et l'Éthiopie, en match retour du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans.

Une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, montrant Ben Idir réprimander Zahouani et lui crier dessus après le coup de sifflet final. Une scène qui traduisait la vive colère de l'entraîneur, qui semblait reprocher au joueur sa prestation pendant le match.

La séquence a suscité de nombreuses réactions au Maroc, sur fond de critiques à l'égard du comportement du technicien et de sa manière de traiter son joueur, selon la presse marocaine, qui a mis en lumière la colère des supporters.

Ben Idir a rapidement rompu le silence pour expliquer les coulisses de l'incident, tout en adressant des critiques directes à Zahouani, à qui il reproche un manque du professionnalisme requis dans les matchs importants et décisifs.

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Dans des propos relayés par le site marocain « Le Site Info Sport », l'entraîneur a déclaré : « Je le connais depuis 3 ans et je l'ai beaucoup aidé, parce que c'est quelqu'un d'attachant, que j'apprécie énormément. Mais s'il veut progresser et atteindre un niveau supérieur, il doit comprendre qu'il lui faut être plus professionnel. »

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Il a ajouté, critiquant la manière dont le joueur a abordé la rencontre : « Je lui ai dit, et je lui ai répété à maintes reprises, qu'on ne peut pas aborder un match de cette envergure et de cette importance de cette façon. C'est inacceptable. »

Évoquant sa décision de faire jouer Zahouani, Ben Idir a expliqué qu'il aurait pu le laisser en dehors de l'équipe, mais qu'il avait choisi de lui offrir l'occasion de jouer et de se préparer pour les prochaines échéances.

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« J'aurais pu ne pas le faire jouer, mais j'ai décidé de lui donner cette chance pour qu'il soit prêt pour la suite. J'ai appris de cette expérience et j'en tirerai les leçons plus tard », a-t-il poursuivi.

Le technicien marocain n'a pas caché sa déception face au comportement de Zahouani, soulignant que plusieurs de ses coéquipiers avaient suivi la rencontre face à l'Éthiopie depuis les tribunes, avant d'insister sur le fait que la réussite et la conquête de titres exigent un esprit collectif et une solidarité entre tous les membres de la sélection.

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Il a affirmé dans ce contexte que les titres se gagnent grâce au travail collectif et à la solidarité, et que lorsque chaque joueur commence à penser à son intérêt personnel, il est impossible de réussir.

Pour conclure, Ben Idir a assumé l'entière responsabilité de ses choix techniques et de ses décisions concernant la composition d'équipe : « J'ai pris des décisions concernant la composition, c'est ma responsabilité et ce sont mes choix. À l'avenir, je prendrai les décisions que j'estimerai appropriées. »

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L'équipe olympique du Maroc avait validé sa qualification pour le troisième et dernier tour des éliminatoires en s'imposant 5-3 face à l'Éthiopie lors du match retour disputé au stade Moulay-Hassan de Rabat. Forte de sa victoire à l'aller, elle s'est qualifiée sur le score cumulé de 6-3.

Le Maroc a rendez-vous avec le Sénégal au tour décisif, ce dernier ayant écarté le Soudan du Sud sur le score cumulé de 3-0 sur l'ensemble des matchs aller et retour.

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Les deux rencontres décisives se disputeront les 22 et 30 mars 2027 : le Sénégal recevra le match aller à Dakar, tandis que le match retour aura lieu dans la capitale marocaine, Rabat.