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Ahmed El Kantari, sélectionneur du Maroc U17, a défendu ses joueurs après le spectaculaire match nul (2-2) concédé face à la Chine, ce lundi soir à l'Aspire Zone de Doha, lors de la deuxième journée du groupe H de la Coupe du monde U17 organisée au Qatar. Il a assuré que son équipe avait abordé la rencontre avec une grande énergie positive, mais que la chance ne lui a finalement pas souri.

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Au micro de la chaîne Alkass à l'issue de la rencontre, le sélectionneur marocain a expliqué que son équipe avait entamé le match avec une énergie positive, mais qu'elle n'avait pas été aidée par la chance et avait dû se contenter du nul. Il a souligné que l'objectif principal restait la qualification pour les seizièmes de finale du tournoi, un objectif qui n'a pas changé malgré ce match nul face à la Chine.

Les Lionceaux de l'Atlas ont été menés à deux reprises. La Chine a ouvert le score très tôt, dès la 2e minute, par Zhao Songyuan, avant que le même joueur ne double la mise à la 57e minute. Les Lionceaux de l'Atlas sont ensuite revenus grâce à un penalty transformé par Ziyad Baha à la 64e minute, puis à un but au bout du suspense signé Rami Loujmani dans le temps additionnel, à la 90e minute.

Le sélectionneur national a ajouté que les Lionceaux de l'Atlas avaient tenté de revenir au score pendant toute la seconde période, parvenant à imposer leur style et à se créer de nombreuses occasions, mais qu'ils avaient affronté un adversaire bien organisé défensivement, qui a su exploiter les espaces en contre-attaque. Il a insisté sur le fait que ses joueurs avaient montré une forte personnalité et refusé d'abdiquer jusqu'à la dernière seconde.

L'entraîneur semblait satisfait de la réaction de ses joueurs après avoir été menés à deux reprises. À la pause, il leur avait demandé de rester calmes, d'exploiter les couloirs et d'être concentrés devant le but, ce qui s'est en partie concrétisé en seconde période, puisque l'équipe a réduit l'écart avant d'arracher l'égalisation dans les derniers instants.

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« J'ai essayé de faire beaucoup de changements pour modifier l'état d'esprit du secteur offensif, a affirmé El Kantari. Je voulais faire entrer de nouveaux joueurs pleins de vitalité, qui jouent de manière un peu différente, et je pense que ça a très bien fonctionné, car nous nous sommes créé beaucoup d'occasions en fin de match. C'est tout, et je pense que nous avons mérité ce point. »

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Il a poursuivi : « Cela veut dire que nous n'abandonnons jamais. Nous savons que dans ce type de tournoi, il faut un mental fort et une forte personnalité, même si nous ne commençons pas bien et même si les choses ne se passent pas bien. Nous restons concentrés, nous continuons à presser, nous continuons à jouer. Ce qui me plaît, c'est que nous restons soudés. Ce soir, ce point est venu du banc, ce qui montre que tous les joueurs sont concernés. »

Grâce à ce résultat, le Maroc conserve la deuxième place du groupe H avec 4 points, derrière l'Espagne, leader avec 6 points, tandis que la Chine, troisième, décroche son premier point et que les Fidji ferment la marche sans le moindre point. Le Maroc garde ainsi de solides chances de se qualifier pour le tour suivant.

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La sélection marocaine se prépare désormais à disputer la troisième et dernière journée de la phase de groupes, où un match nul lui suffirait dans de nombreux scénarios pour assurer sa qualification. Le staff technique insiste toutefois sur l'objectif de gagner et de passer le cap de la meilleure des manières, pour poursuivre l'aventure jusqu'aux seizièmes de finale, en s'appuyant sur l'état d'esprit affiché par les joueurs face à la Chine, sur le grand soutien du public à Doha et sur la confiance totale de l'entraîneur dans la capacité de cette génération à aller loin dans le tournoi.