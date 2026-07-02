Mikel Oyarzabal a ouvert le score pour l’Espagne face à l’Autriche à la 36^e minute, ce jeudi soir, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Sa réalisation, pour l’attaquant de la Real Sociedad, a suivi l’annulation du but précédent de son coéquipier, le latéral Marc Cucurella, pour un contact entre plusieurs Espagnols et le gardien autrichien Alexander Schlager.

Oyarzabal, toujours décisif sous le maillot de la « Roja », porte ainsi son total à 15 buts en 15 sélections.





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Il s’agit par ailleurs du premier but de la Roja en phase à élimination directe depuis l’édition 2018, inscrit face à la Russie en huitièmes de finale.

L’Espagne a validé son billet pour les 32es de finale en terminant en tête de son groupe avec 7 points, grâce à deux succès contre l’Arabie saoudite (4-0) et l’Uruguay (1-0), ainsi qu’à un match nul et vierge face au Cap-Vert, tandis que l’Autriche a pris la deuxième place de son groupe avec 4 points.



