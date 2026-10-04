Vidéo : « Le sang coulait de son front », Fouzi Lekjaa victime d'une grave blessure

Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football et ministre délégué chargé du Budget au sein du gouvernement marocain, a été victime samedi soir d'une blessure à la tête et au front après avoir heurté une porte vitrée transparente au Palais des congrès de la ville de Skhirat, alors qu'il quittait une réunion politique, ce qui a nécessité son transfert dans une clinique afin d'y recevoir des soins et de s'assurer de son état de santé.

Selon le site marocain « Hespress », l'incident s'est produit en marge de la participation de Lekjaa aux travaux de la session extraordinaire du Conseil national du Parti authenticité et modernité, après qu'il eut cru que la porte vitrée fermée était ouverte, et qu'il l'eut heurtée violemment en sortant précipitamment.

Des séquences vidéo relayées sur les réseaux sociaux ont montré le moment où Lekjaa est tombé au sol, avant que le sang ne coule de son front, ce qui a poussé un certain nombre de personnes présentes ainsi que des membres de la sécurité et de la garde à se précipiter pour lui porter secours et lui prodiguer les premiers soins.

Le président de la Fédération royale marocaine de football a reçu les premiers soins sur les lieux de l'incident, avant de quitter le site de la réunion pour rejoindre sa voiture, en vue de son transfert vers l'une des cliniques afin d'y poursuivre les soins, de réaliser les examens nécessaires et de s'assurer qu'il n'avait pas subi de complications à la suite du choc.

L'incident a suscité un large intérêt dans les milieux marocains et sur les réseaux sociaux, compte tenu des fonctions sportives et gouvernementales occupées par Lekjaa et de son rôle de premier plan dans la gestion du football marocain.

Lekjaa est attendu ce dimanche au match amical opposant la sélection marocaine à son homologue malienne au Grand Stade de Tanger, en clôture de la trêve internationale, sans qu'aucune confirmation officielle n'ait été apportée quant à sa capacité à y assister après sa blessure.