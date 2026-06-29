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Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vidéo : le Japon surprend le Brésil d’un superbe but… avant la réponse de Casemiro

Brésil vs Japon
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É.-U.

Le coup de tonnerre aura-t-il lieu ?

Le Brésil a remis les compteurs à zéro en arrachant le match nul 1-1 face au Japon, lors de leur confrontation en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après que les « Samouraïs bleus » ont surpris en ouvrant le score en première période.

Les Japonais avaient ouvert le score à la 29e minute par Kaishu Sano, lequel s’était faufilé avant d’enrouler une frappe puissante depuis l’extérieur de la surface, logée dans le coin gauche des filets d’Alisson.

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Dès la reprise, la Seleção a accentué la pression. À la 56^e minute, Gabriel a adressé un centre que le gardien japonais a laissé filer. Casemiro, oublié au marquage, a alors expédié une tête puissante sous la barre, ramenant les deux équipes à égalité.

Le Brésil s'est qualifié pour les seizièmes de finale en terminant en tête du groupe 3 avec 7 points, grâce à ses victoires contre Haïti et l'Écosse, précédées d'un match nul contre le Maroc.

Le Japon, de son côté, a terminé deuxième du groupe 6 avec 5 points, grâce à une victoire sur la Tunisie et deux nuls face aux Pays-Bas et à la Suède.

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