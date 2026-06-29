Le Brésil a remis les compteurs à zéro en arrachant le match nul 1-1 face au Japon, lors de leur confrontation en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après que les « Samouraïs bleus » ont surpris en ouvrant le score en première période.

Les Japonais avaient ouvert le score à la 29e minute par Kaishu Sano, lequel s’était faufilé avant d’enrouler une frappe puissante depuis l’extérieur de la surface, logée dans le coin gauche des filets d’Alisson.

Dès la reprise, la Seleção a accentué la pression. À la 56^e minute, Gabriel a adressé un centre que le gardien japonais a laissé filer. Casemiro, oublié au marquage, a alors expédié une tête puissante sous la barre, ramenant les deux équipes à égalité.

Le Brésil s'est qualifié pour les seizièmes de finale en terminant en tête du groupe 3 avec 7 points, grâce à ses victoires contre Haïti et l'Écosse, précédées d'un match nul contre le Maroc.

Le Japon, de son côté, a terminé deuxième du groupe 6 avec 5 points, grâce à une victoire sur la Tunisie et deux nuls face aux Pays-Bas et à la Suède.