Vidéo : le dernier message de Messi : le jour que nous ne voulions pas est arrivé !

La légende Lionel Messi a écrit la dernière ligne de son histoire épique avec la sélection argentine, dans un message adressé à ses admirateurs, quelques heures avant son dernier match international qu'il disputera sous le maillot des danseurs de tango, face au Bénin, aux premières heures de la matinée de mercredi, au stade Monumental.

La star de l'Inter Miami avait pris la décision de mettre un terme à sa carrière internationale après la défaite de l'Argentine face à l'Espagne en finale de la Coupe du monde 2026, au terme d'une période difficile marquée également par le décès de son père Jorge.









Adidas, le sponsor de Messi, a publié une vidéo de la star argentine sur son compte de la plateforme X, dans laquelle il a adressé un message émouvant avant l'instant des adieux.

Messi a déclaré dans son dernier message avant la rencontre face au Bénin : « Le jour que nous n'avons jamais souhaité voir arriver est venu. C'est le jour le plus triste de notre vie. Je pars en paix, j'ai donné tout ce que je pouvais. Ce maillot a été mon rêve, ma fierté et ma vie. Merci pour votre grand amour envers moi, vous allez me manquer. »









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Messi a conclu son message en remerciant l'Argentine, tout en embrassant le maillot qu'il portera lors de son dernier match avec la sélection.

Messi a mené l'Argentine au sacre lors de la Coupe du monde 2022 et a disputé 207 matchs internationaux, au cours desquels il a inscrit 125 buts et délivré 68 passes décisives.