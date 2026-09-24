Saleh Abou Chamat, joueur de la sélection saoudienne, a suscité des interrogations après son remplacement lors de la confrontation face au Koweït, en ouverture du parcours de l'Arabie saoudite dans la Coupe du Golfe 27, après que sont apparus sur son visage des signes d'étonnement, de colère et de tristesse au moment de quitter la pelouse, dans une scène qui a rappelé l'atmosphère tendue ayant précédé le tournoi.

Georgios Donis a décidé de remplacer Abou Chamat à la 63e minute, le joueur quittant le terrain avec des signes évidents de mécontentement à l'égard de la décision de le faire sortir, avant de se montrer furieux sur le banc de touche et de recevoir le réconfort de son coéquipier Hassan Tambakti.

La scène n'est pas passée inaperçue, d'autant qu'Abou Chamat faisait partie des noms qui ont retenu l'attention du staff technique ces derniers temps, et qu'il avait déjà été absent de la liste de la sélection saoudienne lors de la dernière Coupe du monde, faisant de tout geste impulsif de sa part un sujet de surveillance, surtout au regard de l'importance que l'équipe accorde à la discipline au sein du groupe.

Le scénario de Mosaab Al-Juwayr va-t-il se répéter ?

La situation d'Abou Chamat devient d'autant plus délicate au vu de la politique disciplinaire stricte imposée par Fahad Al-Mufarrij, directeur de la sélection saoudienne, alors que la discipline a été l'un des dossiers les plus en vue au sein du camp de l'Arabie saoudite avant le début de la Coupe du Golfe 27.

Mosaab Al-Juwayr avait été écarté de la liste de la sélection participant au tournoi en raison d'une infraction disciplinaire, une décision qui a confirmé que le staff administratif ne fait preuve d'aucune indulgence face aux écarts au sein du camp, ce qui ouvre la porte à la question de savoir comment le comportement d'Abou Chamat sera traité s'il est considéré comme une entorse au cadre disciplinaire.

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Mais jusqu'à présent, rien ne confirme qu'Abou Chamat fasse l'objet d'une sanction ou soit écarté du prochain match, et les signes de colère apparus après son remplacement ne signifient pas nécessairement l'existence d'une infraction disciplinaire ; il pourrait ne s'agir que d'une réaction naturelle à la décision de le faire sortir et de son désir de continuer à jouer.

La question demeure posée : l'affaire s'arrêtera-t-elle à un moment de colère sur le terrain, ou le staff administratif de la sélection saoudienne traitera-t-il le comportement d'Abou Chamat comme un nouveau dossier disciplinaire ? La réponse pourrait apparaître avec la liste du prochain match, et selon que le joueur continuera à participer normalement avec l'Arabie saoudite ou se retrouvera face à une nouvelle décision du staff technique et administratif.

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