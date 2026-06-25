Ce n’était pas qu’un simple match de clôture de la phase de groupes : la « Seleção » est revenue dans toute sa splendeur… Grâce à un triplé face à l’Écosse, la Seleção a fait pleuvoir les buts dans les filets adverses et la joie dans les tribunes lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Le temps fort de la rencontre a marqué le retour sur la pelouse du magicien Neymar da Silva, dont l’absence avait épuisé ses supporters. Le numéro 10 a immédiatement imposé son empreinte et guidé la troupe de la samba en tête du groupe F avec un parcours sans faute.

Un groupe relevé, comprenant un Maroc tenace et une Haïti ambitieuse, mais la Seleção a pris la première place avec autorité, confirmant que sa route vers un sixième titre est lancée et que le « numéro 10 » est prêt à ajouter un nouveau chapitre à sa légende.

Vinícius Júnior a ouvert le score dès la 7^e minute puis a doublé la mise au temps additionnel de la mi-temps (45+3^e). Matheus Cunha a ensuite scellé le score en seconde période. Grâce à ce succès, la Seleção termine en tête du groupe avec 7 points, devançant le Maroc au goal average.

Dès la première période, les Auriverdes imposent leur rythme et Vinícius Jr ouvre le score d’une frappe croisée du droit (7^e), avant de doubler la mise juste avant la mi-temps (45^e+3).

Dès l’entame, la « Seleção » impose un pressing haut et étouffe les Écossais. Dès la 5e minute, Vinícius Júnior ouvre le score d’une frappe puissante du droit dans la surface, suite à une passe décisive de Ryan, offrant l’avantage 1-0 au Brésil.

L’Écosse a tenté de réagir par des contres-attaques rapides menées par McTominay et McLean, mais la défense brésilienne a tenu bon.

À la 18e minute, les Auriverdes ont manqué une occasion dangereuse après une contre-attaque menée par Vinícius, que Robertson a repoussée en corner. Puis, à la 22e minute, un deuxième but de Vinícius Junior a été annulé après consultation de l’arbitrage vidéo (VAR).

Le Brésil a maintenu sa emprise au milieu de terrain grâce à Paquetá et Casemiro, tandis que l’Écosse tentait de réagir, notamment aux 29e et 35e minutes sur des centres de McLean et une percée de McTominay.

Malgré quelques flottements défensifs, la Seleção préservait son avantage jusqu’à la 40e minute.

Juste avant la mi-temps, le rythme s’accélère et la bataille fait rage au milieu de terrain. À la 45e minute, Cunha manque une occasion en or, le gardien écossais repoussant sa frappe, et le score reste de 1-0.

Dans le temps additionnel (45+3), Vinícius Júnior doublait la mise d’une tête puissante à bout portant, bien servi par Bruno Guimarães, offrant aux siens un avantage confortable de 2-0 à la pause.

Deuxième mi-temps : le Brésil continue de dominer et creuse l’écart

Dès la reprise, la Seleção impose un rythme soutenu et met immédiatement la pression sur le porteur de balle, avec Vinícius Júnior, Rocha et Paquetá.

L’Écosse réplique par des contres-attaques rapides menées par McKenna et McLean, mais le Brésil conserve son avantage.

À la 51^e minute, Vinícius Júnior a failli compléter son hat-trick en se glissant dans la surface après un centre précis, mais le gardien Angus Gunn a sorti une parade décisive. Les Brésiliens ont alors poursuivi leur emprise totale sur le jeu.

Après une heure de jeu, la Seleção a alourdi le score (60^e) : bien servi par Bruno Guimarães, Matheus Cunha a enroulé une frappe puissante du droit depuis le centre de la surface, logeant le ballon dans le coin inférieur droit et portant le score à 3-0.

À la 76^e, le sélectionneur brésilien lance Neymar da Silva en lieu et place de Matheus Cunha, et les Auriverdes manquent de peu le 4-0 sur une contre-attaque rapide conclue par une frappe qui frôle le poteau.

À la 82^e, Tite fait entrer Endrick à la place de Ryan et Alex Sandro pour Douglas Santos, conservant ainsi son emprise sur le match.

À la 89e minute, Neymar a obtenu un coup franc sur l’aile gauche, mais l’action n’a pas créé de danger réel, et la Seleção a finalement remporté la rencontre sur le score de 3-0.