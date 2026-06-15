L'équipe de Tunisie a subi une défaite cuisante (5-1) face à la Suède, au stade de Monterrey au Mexique, tôt ce lundi matin, pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026 au sein du groupe 5, qui comprend également les Pays-Bas et le Japon.

Les Scandinaves ont ouvert le score dès la 7^e minute par Yassine Ayari, suite à une hésitation défensive et à une erreur du gardien Mahib Chammakh. Le ballon est parvenu à Victor Gokiris, dont la frappe a été repoussée sur la ligne par la défense tunisienne, avant qu’Ayari ne récupère le rebond et ne loge le ballon dans les filets d’une lourde frappe.

Ayari, qui évolue à Brighton en Angleterre, a refusé de célébrer son but contre la Tunisie en raison de ses origines tunisiennes. Il a levé les mains en signe d’excuses, puis s’est prosterné pour remercier Dieu, sous les acclamations de ses coéquipiers ravis de ce but précoce.









En contre-attaque, Alexander Isak a doublé la mise à la 30^e minute, après avoir effacé Montasser Talbi et adressé une frappe croisée hors de portée de Mahib Chammakh.









Les coéquipiers de Granqvist semblaient se diriger vers une victoire aisée, les Tunisiens peinant à inverser la tendance.

Juste avant la mi-temps, à la 43e minute, les Tunisiens ont réduit le score grâce à une tête précise d’Omar Rakiq, bien servi par un centre millimétré de Hanbal Mejbri.









Ce but redonne un peu d’espoir aux Tunisiens, qui entament la seconde période avec un élan nouveau. Ils tentent de pousser, mais leurs incursions restent trop timides pour véritablement menacer le but nordique.

À la 59^e minute, Victor Gyokeres a finalement enterré les espoirs tunisiens en inscrivant le troisième but, profitant d’une erreur naïve du capitaine Elias Skhiri, qui a tenté de dribbler Isaac devant sa propre surface. L’attaquant d’Arsenal s’est alors présenté seul face au but et n’a pas tremblé pour conclure.









Les Tunisiens, touchés moralement, ont alors baissé les bras et l’entraîneur Sabri Lamouchi a tenté de relancer la machine en faisant entrer Elias Achouri, Haj Mahmoud et Sébastien Tounkti, puis Firas Chouat et Ismaël Gharbi, sans succès tangible.

Peu avant la fin, le remplaçant Mattias Svanberg a inscrit le quatrième but suédois dès son entrée en jeu (84^e), malgré les protestations tunisiennes pour hors-jeu ; la vidéo a confirmé la validité de la réalisation.









Les dernières minutes, confuses, ont vu la défense tunisienne exposée à plusieurs incursions suédoises.

La maladresse tunisienne offre même un cinquième but à la Suède : Yassin Ayari, encore lui, ajuste une frappe lointaine à la 90^e+6 et savoure cette fois son doublé face aux Aigles de Carthage.









La Suède totalise donc trois points et prend la tête du groupe, tandis que la Tunisie reste dernière, toujours bredouille. Les Pays-Bas et le Japon, auteurs d’un match nul 2-2, occupent respectivement la deuxième et la troisième place avec un point chacun.

Rappelons que les Aigles de Carthage avaient déjà concédé une lourde défaite face à la Belgique (5-0) lors de leur dernier match amical de préparation à la Coupe du monde.



