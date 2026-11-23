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Al-Hilal a été tenu en échec par Neftchi Ferghana (2-2) lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite. En déplacement chez le club ouzbek, le club saoudien a laissé filer une avance de deux buts et n'a pas su préserver sa supériorité en seconde période.

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Al-Hilal abordait la rencontre avec l'ambition de prendre les trois points et de poursuivre sa bonne série dans la compétition continentale. Le club saoudien a imposé sa supériorité en première période, profitant des appels de ses attaquants et de sa rapidité à se projeter vers le but adverse, et a concrétisé sa domination par deux buts qui lui ont offert une avance confortable avant la pause.

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L'Anglais Ollie Watkins a ouvert le score pour Al-Hilal à la 21e minute en exploitant une occasion offensive, donnant l'avantage à son équipe à un moment important. Le même joueur s'est ensuite illustré sur le deuxième but en délivrant une passe décisive au Brésilien Gabriel Martinelli, qui a fait trembler les filets à la 28e minute pour doubler la mise et placer le club saoudien dans une position idéale.

Al-Hilal semblait filer vers une victoire facile après avoir rejoint les vestiaires avec deux buts d'avance. Mais la seconde période a offert un scénario tout autre : le niveau de jeu de l'équipe a baissé, et Neftchi a su profiter de ses erreurs pour revenir progressivement dans le match.

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Cinq minutes seulement après la reprise, à la 50e minute précisément, Abror Ismailov a réduit l'écart pour le club ouzbek en profitant d'une erreur au milieu de terrain d'Al-Hilal. Ce but a relancé la rencontre et donné un gros coup de fouet moral aux locaux, qui ont poursuivi leur pression en quête de l'égalisation.

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Al-Hilal a continué de souffrir face aux offensives de Neftchi, jusqu'à l'égalisation à la 70e minute : le ballon, repoussé par le gardien marocain Yassine Bounou, a heurté le défenseur d'Al-Hilal Yusuf Akçiçek avant de finir au fond des filets, malgré les tentatives des joueurs saoudiens pour écarter le danger. Après vérification par l'assistance vidéo à l'arbitrage (« VAR »), le but a été validé, et le club ouzbek, mené de deux buts, a arraché le match nul 2-2.

Avec ce résultat, Al-Hilal a laissé échapper trois points qui étaient à sa portée. Auteur d'une bonne première période, il n'a pas su conserver son avantage, en raison des erreurs apparues en seconde mi-temps, aussi bien dans la conservation du ballon que dans la gestion des attaques adverses.

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Al-Hilal porte son total à 10 points et occupe provisoirement la deuxième place de la zone Ouest, tandis que Neftchi atteint 5 points après avoir arraché un nul précieux face à l'un des principaux prétendants au titre continental.