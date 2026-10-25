Vidéo : la règle Vinicius piège Neymar en championnat du Brésil

Neymar, l'attaquant de Santos, a reçu un carton rouge direct, samedi, après avoir mis sa main devant sa bouche lors d'un échange qui semblait inclure une altercation avec un joueur de Bahia, pendant la rencontre entre les deux équipes comptant pour la 32e journée du championnat du Brésil.

Selon le quotidien espagnol « Marca », le numéro 10 s'entretenait avec Rodrigo Nestor, de Bahia, dans le rond central, avant le coup d'envoi de la seconde période, lorsqu'il a mis sa main devant sa bouche à un moment donné et a dit quelque chose au milieu de terrain de l'équipe de Salvador.

À cet instant, Nestor s'est dirigé directement vers l'arbitre pour signaler le comportement de l'ancienne star du Barça et du Paris Saint-Germain.

Avant la reprise du jeu, l'arbitre assistant vidéo a appelé l'arbitre et lui a montré une image de Neymar se couvrant la bouche de la main.

En conséquence, l'arbitre a décidé de brandir le carton rouge direct à son encontre, après avoir estimé que le comportement de l'attaquant relevait de ce que l'on appelle la « loi Vinícius Júnior », appliquée dans le championnat du Brésil.

Nestor et Neymar étaient déjà entrés en altercation durant la première période.

Lors de son intervention sur la chaîne « SporTV » à la mi-temps, le milieu de terrain de Bahia a adressé de vives critiques à Neymar.

Nestor a expliqué qu'il était allé serrer la main de Neymar, mais que l'ancien joueur de la sélection brésilienne lui avait répondu en tirant le ballon vers son corps.

Nestor a déclaré : « Ensuite, j'ai entendu une série de mots. Mes parents m'ont très bien éduqué, je leur en suis très reconnaissant, et je sais parfaitement d'où je viens. Je suis né à Itaquera, et atteindre le niveau où je suis arrivé a été difficile, et je suis fier de porter le maillot de Bahia. Il sait ce qu'il m'a dit. C'était un manque de respect envers moi et envers le maillot de Bahia. »

Il a ajouté, à propos de la star de Santos : « C'est un modèle pour tous en tant que joueur, mais il a échoué aujourd'hui sur le plan personnel par la manière dont il s'est exprimé. On ne doit pas se comporter de cette façon. Mes parents m'ont très bien éduqué, et je les remercie pour l'éducation qu'ils m'ont donnée. Je ne dirais jamais une chose pareille. »

Lorsqu'on lui a demandé à nouveau ce que Neymar avait dit précisément, Nestor a refusé de répéter les mots du joueur au maillot numéro 10, expliquant qu'il ne le ferait pas « parce qu'il y a des enfants qui regardent, et ce qui s'est passé n'était pas bien ».