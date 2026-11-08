Le quatrième but de Manchester United dans les cages d'Aston Villa a suscité une vive polémique arbitrale, après que l'arbitre Chris Kavanagh a validé le but égalisateur (4-4) inscrit par Patrick Dorgu à la sixième minute du temps additionnel, malgré les protestations des joueurs de l'équipe visiteuse qui estimaient qu'une faute avait été commise sur le gardien japonais Suzuki alors qu'il tentait de dégager le ballon.

Ce but est venu parachever un retour spectaculaire de Manchester United, mené 4-2 jusque dans les dernières minutes, avant que Joshua Zirkzee ne réduise l'écart à la 92e minute, puis que Dorgu n'arrache l'égalisation à la 96e minute, offrant ainsi aux locaux un point qui semblait hors de portée au vu du scénario de la rencontre disputée à Old Trafford, lors de la dixième journée de Premier League.

L'action est survenue après que le gardien de Manchester United Senne Lammens est monté dans la surface de réparation d'Aston Villa pour participer à l'offensive finale. Au moment de l'exécution, Lammens a semblé gêner Suzuki et l'empêcher d'atteindre le ballon comme il le fallait, celui-ci parvenant jusqu'à Dorgu, qui a profité de la situation pour inscrire le but égalisateur, au milieu de vives protestations des joueurs d'Aston Villa réclamant l'annulation du but.

La technologie vidéo est intervenue pour revoir l'action, avant que le but ne soit validé, ravivant la polémique sur l'existence d'une faute sur le gardien d'Aston Villa, d'autant que Suzuki n'a pas pu intervenir sur le ballon après avoir été percuté par Lammens lors de sa sortie pour le dégager. Les instants qui ont suivi ont par ailleurs été marqués par les protestations du gardien japonais, qui a écopé d'un carton jaune.

Aston Villa avait entamé la rencontre très fort, après qu'Alisson Edward a inscrit le premier but dès la première minute, avant que Nicolas Jackson n'ajoute le deuxième à la quatrième minute. Mais Bruno Fernandes a ramené Manchester United dans la partie en transformant un penalty à la 16e minute, puis Youri Tielemans a égalisé à la 44e minute, pour une première période conclue sur le score de 2-2.

Dès l'entame de la seconde période, Aston Villa a repris l'avantage, après que John McGinn a inscrit le troisième but sur penalty à la 48e minute, avant que Leon Goretzka n'ajoute le quatrième à la 53e minute, profitant d'une erreur défensive de Leny Yoro. L'équipe visiteuse semblait alors en route pour engranger les trois points.

Mais Manchester United a refusé de baisser les bras et a poursuivi ses efforts jusque dans les dernières minutes, arrachant deux buts dans le temps additionnel pour conclure la rencontre sur un match nul 4-4.