Vidéo : la magie de Yamal anéantit Galatasaray en 3 minutes

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Le jeune crack espagnol enchante et régale

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Le Barça n'a pas attendu longtemps après la fin d'une première période conclue sur un match nul 1-1 face à Galatasaray, et a montré les dents en attaque dès le coup d'envoi de la seconde période, en inscrivant deux buts coup sur coup aux 50e et 53e minutes, se rapprochant ainsi de la victoire dans cette rencontre comptant pour la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

L'empreinte de la jeune star Lamine Yamal était fortement présente sur les deux buts, après avoir affiché sa magie habituelle et sa capacité à faire la différence par des gestes inspirés, offrant l'avantage au club catalan et plaçant la défense de Galatasaray sous forte pression en quelques minutes seulement.

Le deuxième but du Barça est tombé à la 50e minute, après que Yamal a envoyé un centre magique dans la surface de réparation, sur lequel Fermin Lopez s'est élevé pour le dévier de la tête au fond des filets, portant le score à 2-1 en faveur du club catalan et récompensant la forte entame offensive des Blaugrana en seconde période.

Trois minutes plus tard seulement, Yamal a de nouveau offert un éclair technique splendide, après avoir pris à défaut un défenseur de Galatasaray d'un crochet remarquable dans la surface, avant de servir Anthony Gordon, qui n'a pas hésité à loger le ballon au fond des filets, signant le troisième but du Barça à la 53e minute, sous le choc des locaux.

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Ces deux buts consécutifs ont offert un avantage considérable au Barça dans la rencontre, le match nul de la fin de la première période s'étant transformé en une avance de deux buts en trois minutes seulement, grâce au brio remarquable de Yamal, qui a joué le rôle principal dans ce basculement offensif rapide du club catalan, plaçant Galatasaray devant une mission difficile pour revenir dans la partie.

À la 66e minute, le quatrième but du club catalan est venu par l'intermédiaire du remplaçant Karim Adeyemi, après une autre passe de Yamal que Gabriel Jesus n'a pas réussi à contrôler, le ballon parvenant à l'Allemand qui l'a expédié directement au fond des filets.







