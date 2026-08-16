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Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vidéo : la légende d'Al-Nassr affirme qu'Al-Ittihad a besoin de Nuñez et Malcom !

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Le mercato estival va-t-il connaître l'une de ses plus grandes surprises ?

Alors qu'Al-Ittihad traverse des moments difficiles après son match nul choc contre Al-Khaleej (1-1), hier samedi, Fahad Al-Hariﬁ, légende d'Al-Nassr, est intervenu avec des déclarations retentissantes.

Al-Ittihad a fait match nul en ouverture de son parcours en Roshn Saudi League, lors d'une rencontre marquée par l'expulsion du Portugais Danilo Pereira, ce qui a provoqué la colère des supporters.

Lisez les détails : folie du mercato, Al-Hilal joue avec tout le monde et Benzema, une crise majeure !

Al-Hariﬁ a déclaré dans le cadre de l'émission « Doreena Ghair » : « Al-Ittihad a besoin de quelques recrues, et pourquoi le duo d'Al-Hilal Malcom et Núñez ne rejoindrait-il pas Al-Amid ? »

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Et d'ajouter : « Il était récemment question du transfert de Malcom et Núñez vers Al-Diriyah, mais cela ne s'est pas encore concrétisé, et de mon point de vue, le duo doit être transféré à Al-Ittihad. »

Les dernières heures ont été marquées par de fortes revendications des supporters exigeant le départ de l'actuel président du club, Fahad Sundi, ainsi que de certains éléments techniques et administratifs.

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