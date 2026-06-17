Vidéo : la Croatie enchante avec un but magnifique… et Perišić égale le record de Messi

Le joueur croate Petar Musa a permis à son équipe d’égaliser (2-2) juste avant la mi-temps du match face à l’Angleterre, ce mercredi, lors de la première journée du groupe 12 de la Coupe du monde 2026.

Moussa a inscrit le deuxième but de la Croatie à la 45e+5 minute, à la suite d'un long ballon joué dans la surface de réparation, magnifiquement servi par son coéquipier chevronné Ivan Perišić, permettant ainsi au joueur du FC Dallas (États-Unis) de trouver le chemin des filets anglais.









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À 37 ans, Perišić a poursuivi son festival en devenant le deuxième joueur de l’histoire, après Lionel Messi, à offrir une passe décisive lors de quatre Coupes du monde différentes, d’après les données recueillies depuis 1966. d’après les données d’Opta.

Enfin, le groupe 12 de la Coupe du monde 2026 réunit l’Angleterre, la Croatie, le Ghana et le Panama.











