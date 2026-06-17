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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Vidéo : la Croatie enchante avec un but magnifique… et Perišić égale le record de Messi

P. Musa
Angleterre vs Croatie
Angleterre
Croatie
Coupe du monde
L. Messi
I. Perisic
Argentine vs Algérie
Argentine
Algérie
Argentine vs Autriche
Autriche
Croatie
Angleterre
É.-U.
Argentine
Algérie
Autriche

À 37 ans, Perisic continue d’étinceler sur les terrains.

Le joueur croate Petar Musa a permis à son équipe d’égaliser (2-2) juste avant la mi-temps du match face à l’Angleterre, ce mercredi, lors de la première journée du groupe 12 de la Coupe du monde 2026.

Moussa a inscrit le deuxième but de la Croatie à la 45e+5 minute, à la suite d'un long ballon joué dans la surface de réparation, magnifiquement servi par son coéquipier chevronné Ivan Perišić, permettant ainsi au joueur du FC Dallas (États-Unis) de trouver le chemin des filets anglais.



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À 37 ans, Perišić a poursuivi son festival en devenant le deuxième joueur de l’histoire, après Lionel Messi, à offrir une passe décisive lors de quatre Coupes du monde différentes, d’après les données recueillies depuis 1966. d’après les données d’Opta.

Enfin, le groupe 12 de la Coupe du monde 2026 réunit l’Angleterre, la Croatie, le Ghana et le Panama.




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