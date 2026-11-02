La confrontation entre Al-Ahli et Al-Sadd qatari ne s'est pas déroulée dans le calme au sein des rangs d'Al-Ahli, malgré la fin du match sur un score nul et vierge de 0-0, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Asie Elite, après qu'une séquence de colère de l'attaquant anglais Ivan Toney a attiré tous les regards, à la suite d'une altercation avec son coéquipier ukrainien Artem Bondarenko.

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Une vidéo relayée depuis les tribunes a révélé un état d'énervement extrême affiché par Toney lors d'une action, lorsqu'il a tenté d'exécuter rapidement une touche, demandant à Bondarenko de se déplacer vers la profondeur pour exploiter la situation, mais le déplacement du joueur ukrainien n'est pas venu de la manière attendue par l'attaquant anglais.

Toney est apparu extrêmement en colère sur la vidéo, continuant à crier au visage de son coéquipier et lui adressant des gestes d'énervement, tandis que Bondarenko est apparu surpris par la réaction de l'attaquant anglais, dans une séquence qui a reflété l'ampleur de la tension sur le terrain durant la confrontation.

La séquence n'a pas été une simple contestation passagère d'un déplacement erroné, mais elle est survenue dans un match durant lequel Al-Ahli a souffert de la difficulté à transformer ses tentatives offensives en buts, pour n'obtenir finalement qu'un seul point malgré son besoin de la victoire, ce qui a accru l'intensité de l'énervement entre les joueurs dans certaines situations.

Bondarenko fait l'objet de critiques en raison de ses performances avec Al-Ahli au cours de la dernière période, après n'avoir pas apporté la plus-value attendue depuis son arrivée dans l'équipe, si bien que ses apparitions sont devenues sujet de débat parmi les suiveurs, notamment avec le recul de l'efficacité offensive d'Al-Ahli lors des derniers matchs.

La réaction de Toney reflète peut-être l'ampleur de la frustration liée à la non-exploitation de certaines occasions et de certains déplacements sur le terrain, mais on ne peut pas affirmer avec certitude que sa colère est liée au niveau de son coéquipier tout au long de la période écoulée, car la séquence a montré une contestation directe d'une situation tactique précise lors de l'exécution de la touche.