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Abdelmawgood Samir

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Vidéo : la catastrophe Ter Stegen, l'Ajax encaisse un coup dur lors d'une soirée cauchemardesque

Ajax vs PSV
Ajax
PSV
Eredivisie
M. ter Stegen
Pays-Bas
Allemagne

Qu'a-t-il fait ?

L'Ajax a vécu une soirée difficile en Eredivisie, après avoir subi une lourde défaite 3-1 à domicile à Amsterdam face au PSV Eindhoven, qui a pris la tête du classement, dans un match marqué par une prestation médiocre du gardien Ter Stegen, responsable du premier but.

Le début de la rencontre a été un choc pour l'Ajax, puisque le PSV Eindhoven a ouvert le score après seulement 4 minutes, lorsque Ricardo Pepi s'est élevé sur un centre dans la surface de réparation pour le dévier de la tête au fond des filets, profitant d'une erreur d'appréciation du ballon de Ter Stegen.

L'Ajax a tenté de revenir rapidement dans la partie, et Arokodare a eu une occasion d'égaliser, mais le PSV Eindhoven est resté la formation la plus dangereuse, avant que Geertruida n'assène un nouveau coup aux locaux en inscrivant le deuxième but juste avant la fin de la première mi-temps.

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Dans les dernières minutes, l'Ajax a fortement pressé pour réduire l'écart et raviver ses espoirs de retour, mais le PSV Eindhoven a exploité les espaces et scellé la rencontre d'un troisième but par l'intermédiaire de Bakayoko... la rencontre s'achevant sur une victoire des visiteurs 3-1.

Il s'agit de la première défaite de l'Ajax cette saison, dont le total de points reste figé et qui accuse désormais un retard de 6 points sur le PSV Eindhoven, leader, tout en disposant d'un match en retard dans la compétition, tandis que l'AZ Alkmaar possède également un match en retard et pourrait porter l'écart avec l'Ajax à 8 points.

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