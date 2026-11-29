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Fahad Al-Harifi, ancienne star d'Al-Nassr et de la sélection saoudienne, a tenu des propos forts sur le niveau de son équipe après la victoire 1-0 contre Al-Hazm, lors de la 13e journée de la Roshn Saudi League. Selon lui, la prestation de l'équipe dans ce match soulève des questions sur sa capacité à jouer les titres cette saison.

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Invité de l'émission « Dawrina Ghair » aux côtés du journaliste Khalid Al-Shenaif, Al-Harifi a déclaré : « Je pense que le match d'aujourd'hui a montré aux supporters d'Al-Nassr que leurs espoirs de remporter de nombreux titres cette saison se sont envolés. »

Critiquant le rendement offensif de l'équipe, il a ajouté : « Comment l'équipe gagne-t-elle ? Il y a des écarts techniques. C'est vrai qu'à chaque match, Al-Nassr gâche quatre ou cinq occasions en début de rencontre, puis la peur de manquer ses occasions s'installe, jusqu'à se retourner contre l'équipe. »

Al-Harifi a poursuivi en évoquant le niveau des joueurs. Selon lui, l'équipe ne s'est pas montrée sous le visage attendu, et le point positif qu'il a relevé tient à la constance de certains éléments dans les passes et les déplacements. Il s'en est ensuite pris aux choix de l'entraîneur Postecoglou.

L'ancienne star d'Al-Nassr a critiqué l'entraîneur pour la composition alignée lors de cette rencontre : « (Ce que fait) l'entraîneur est franchement étrange. Dans ses choix : un match à l'extérieur, un nouvel horaire, la première fois que l'équipe joue à une telle heure, et tu alignes une composition étrange, tu changes et tu permutes, face à un adversaire regroupé en défense. »

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Al-Harifi a souligné qu'Al-Hazm avait misé sur un bloc défensif regroupé : « On parle d'une équipe d'Al-Hazm qui joue avec dix joueurs dans sa moitié de terrain. » Il faisait ainsi référence à la difficulté de percer la défense des locaux, malgré une supériorité technique censée profiter à Al-Nassr.

Lorsque Al-Shenaif lui a demandé ce qu'Al-Nassr retirait de ce match, Al-Harifi a répondu : « Le gain de trois points », avant de souligner l'importance pour l'équipe de continuer à marquer à chaque rencontre et de se rapprocher encore du record mondial de matchs consécutifs avec au moins un but marqué.

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Le réseau Opta avait indiqué qu'Al-Nassr était devenu la première équipe de l'histoire de la Saudi Pro League à marquer lors de 100 matchs consécutifs, un record qu'aucun club n'avait jamais atteint dans la compétition.

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Al-Harifi a également évoqué l'impact des absences, s'interrogeant sur le nombre de jeunes joueurs qui évoluent actuellement avec Al-Nassr, alors que l'équipe était championne la saison dernière. Il a conclu que les difficultés de l'équipe étaient évidentes et que leurs causes étaient connues, selon ses propres mots.

Après sa victoire contre Al-Hazm grâce au but de Samu Costa à la 26e minute, Al-Nassr a porté son total à 31 points en 13 matchs. Il occupe la troisième place du classement de la Roshn Saudi League, à égalité de points avec Al-Qadsiah, deuxième, et à deux longueurs du leader Al-Hilal, tandis qu'Al-Hazm reste bloqué à 10 points, à la quinzième place.

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