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Abdelmawgood Samir
Traduit par

Vidéo : l'Espérance de Tunis déjoue la surprise libyenne, une qualification au bout du suspense qui prolonge sa série à 11 saisons

Esperance de Tunis vs Asswehly SC
Esperance de Tunis
Asswehly SC
Ligue des Champions CAF
Tunisie
Libye

3 penalties manqués sauvent le champion tunisien...

L'Espérance de Tunis a validé son billet pour la phase de groupes de la Ligue des champions d'Afrique de la saison 2026-2027, et ce pour la 11e fois consécutive, après avoir dominé son hôte libyen d'Al-Sweihli aux tirs au but 3-1, à l'issue du temps réglementaire remporté 1-0 au stade olympique de Radès.

Les deux équipes se sont neutralisées 1-1 au cumul des deux rencontres, Al-Sweihli ayant gagné sur le même score à l'aller à Misrata, avant que l'Espérance n'arrache sa qualification grâce au brio de son gardien Béchir Ben Saïd.

Imed Farraj a inscrit l'unique but de l'Espérance à la septième minute, profitant d'une erreur défensive pour offrir l'avantage aux siens très tôt. 

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Malgré la pression des locaux et les nombreuses occasions gâchées, la défense d'Al-Sweihli a tenu bon jusqu'à la fin du match.

Lors de la séance de tirs au but, les joueurs d'Al-Sweihli ont manqué 3 tentatives, tandis que Lucas Ribeiro, Moez El Haj Ali et Adam Allilat ont converti les leurs pour l'Espérance, permettant au club tunisien de prolonger sa présence ininterrompue en phase de groupes depuis la saison 2016-2017, lui qui avait été sacré en 2018 et 2019.

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