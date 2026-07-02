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Vidéo : L'Espagne a balayé l'Autriche sans trembler et se prépare désormais pour un affrontement explosif

Espagne vs Autriche
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É.-U.

L'équipe d'Espagne s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire facile contre l'Autriche, sur le score de 3-0, jeudi soir.

Le score est resté nul et vierge jusqu’à ce que Mikel Oyarzabal ouvre le score pour les Matadors à la 36e minute, sur un centre de Cocorela.

Alex Baena a ensuite manqué de doubler la mise juste avant la pause, mais le gardien Schlager a brillé.

Pedro Borrell a ensuite doublé la mise d’une tête puissante, sur un centre d’Alex Baena, à la 66^e minute.

Mikel Oyarzabal a ensuite inscrit son deuxième but personnel, et le troisième de la Roja, à la 89^e minute.

En huitièmes de finale, la Roja défiera le vainqueur de la rencontre entre le Portugal et la Croatie.

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