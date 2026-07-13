Mohamed El Kamali, président de la commission de discipline de la FIFA, a refusé de s’exprimer devant la presse au sujet de l’annulation du carton rouge infligé à l’attaquant américain Folarin Balogun, une décision qui a permis au joueur de prendre part au huitième de finale face à la Belgique.

Une enquête journalistique britannique a révélé des détails choquants concernant la décision controversée de la FIFA d’annuler la suspension de l’attaquant américain Fularin Balogun, confirmant qu’un seul responsable avait pris cette décision sans la participation des autres membres de la commission de discipline.

Selon le quotidien britannique The Times, c’est Mohamed El Kamali qui a décidé unilatéralement de lever la suspension du joueur de Monaco, alors que la commission de 18 membres s’était réunie pour examiner son expulsion lors du match contre la Bosnie-Herzégovine.

Al-Kamali a été filmé par le correspondant de la BBC Dan Rowan devant le Hard Rock Stadium de Miami ; il a ignoré les questions et poursuivi son chemin sans commentaire.

En tentant de l’interpeller, Rowan a déclaré : « Monsieur El Kamali… Pouvons-nous vous poser des questions sur la suspension de Balogun ? Le président de la FIFA vous a-t-il demandé de lever cette sanction ? Pouvez-vous nous dire quelque chose à propos de cette suspension ? Ou sur la raison pour laquelle Jarell Kwansa a été suspendu pour deux matchs ? Avez-vous un commentaire sur la manière dont cette affaire a été traitée par les médias ? »

Mais El Kamali n’a fait aucune déclaration et a gardé un silence total. Malgré tout, la décision d’annuler l’expulsion de Balogun reste l’événement le plus marquant des phases éliminatoires. En effet, après la défaite 4-1 des États-Unis face à la Belgique à Seattle, la décision de la FIFA d’annuler le carton rouge reçu par le joueur contre la Bosnie-Herzégovine a surpris les observateurs du monde entier.

Des informations ultérieures suggèrent que le président américain Donald Trump aurait exercé des pressions sur la FIFA pour qu’elle lève la suspension d’un match, permettant ainsi à Balogun de participer à la rencontre face à la Belgique.

En revanche, la Fédération anglaise songerait à contester la suspension de deux matchs infligée à Jarell Quansah, même si le règlement du tournoi ne l’autorise pas, créant ainsi un contraste flagrant avec la décision d’annuler l’expulsion de Balogun.