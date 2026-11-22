L'Atlético de Madrid a frappé fort face à Getafe en s'imposant avec la manière sur sa pelouse (3-0), au terme d'une rencontre largement maîtrisée par les hommes de Diego Simeone. Trois points précieux qui permettent aux Colchoneros de retrouver la troisième place du classement de la Liga.
L'Atlético a pourtant dû subir d'entrée la pression des locaux, qui ont tenté de surprendre leurs visiteurs et se sont procuré la première occasion du match. Mais la formation de Simeone a rapidement retrouvé son équilibre et imposé son rythme, s'appuyant sur sa maîtrise de l'entrejeu pour menacer le but de Getafe.
Les Madrilènes n'ont pas tardé à concrétiser leur domination. Dès la 10e minute, Alex Baena a ouvert le score d'une frappe puissante pour donner l'avantage à l'Atlético (1-0) et bousculer les plans des locaux, contraints de revenir rapidement dans la partie.
L'Atlético a maintenu la pression après l'ouverture du score et a doublé la mise à la 30e minute : Cardoso a profité d'une lourde erreur du gardien Soria sur un corner pour inscrire le deuxième but et offrir à son équipe une avance confortable avant la pause, alors que Getafe peinait à contenir les mouvements offensifs des visiteurs.
Au retour des vestiaires, le visage de la rencontre n'a guère changé. L'Atlético de Madrid a conservé le contrôle et a su freiner les velléités de retour de Getafe, dont les offensives n'ont jamais été suffisamment dangereuses pour inverser la tendance face à l'organisation défensive affichée par l'équipe de Simeone.
À la 90e minute, l'Atlético a définitivement enterré les espoirs de Getafe : Grimaldo a inscrit le troisième but sur penalty pour sceller le score à 3-0 et confirmer la supériorité de son équipe dans une rencontre qu'elle a dominée la plupart du temps, en sachant exploiter les occasions qui se sont présentées.
Grâce à cette victoire importante, l'Atlético de Madrid récupère la troisième place de la Liga, consolide sa position parmi les équipes de tête et poursuit sa traque des concurrents. Getafe, de son côté, s'enfonce dans la crise après cette lourde défaite face à l'équipe de Simeone et se rapproche dangereusement de la zone de relégation.
Voir le profil de l'auteur
Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.