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L'Atlético de Madrid a frappé fort face à Getafe en s'imposant avec la manière sur sa pelouse (3-0), au terme d'une rencontre largement maîtrisée par les hommes de Diego Simeone. Trois points précieux qui permettent aux Colchoneros de retrouver la troisième place du classement de la Liga.

L'Atlético a pourtant dû subir d'entrée la pression des locaux, qui ont tenté de surprendre leurs visiteurs et se sont procuré la première occasion du match. Mais la formation de Simeone a rapidement retrouvé son équilibre et imposé son rythme, s'appuyant sur sa maîtrise de l'entrejeu pour menacer le but de Getafe.

Les Madrilènes n'ont pas tardé à concrétiser leur domination. Dès la 10e minute, Alex Baena a ouvert le score d'une frappe puissante pour donner l'avantage à l'Atlético (1-0) et bousculer les plans des locaux, contraints de revenir rapidement dans la partie.

L'Atlético a maintenu la pression après l'ouverture du score et a doublé la mise à la 30e minute : Cardoso a profité d'une lourde erreur du gardien Soria sur un corner pour inscrire le deuxième but et offrir à son équipe une avance confortable avant la pause, alors que Getafe peinait à contenir les mouvements offensifs des visiteurs.

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Au retour des vestiaires, le visage de la rencontre n'a guère changé. L'Atlético de Madrid a conservé le contrôle et a su freiner les velléités de retour de Getafe, dont les offensives n'ont jamais été suffisamment dangereuses pour inverser la tendance face à l'organisation défensive affichée par l'équipe de Simeone.

À la 90e minute, l'Atlético a définitivement enterré les espoirs de Getafe : Grimaldo a inscrit le troisième but sur penalty pour sceller le score à 3-0 et confirmer la supériorité de son équipe dans une rencontre qu'elle a dominée la plupart du temps, en sachant exploiter les occasions qui se sont présentées.

Grâce à cette victoire importante, l'Atlético de Madrid récupère la troisième place de la Liga, consolide sa position parmi les équipes de tête et poursuit sa traque des concurrents. Getafe, de son côté, s'enfonce dans la crise après cette lourde défaite face à l'équipe de Simeone et se rapproche dangereusement de la zone de relégation.