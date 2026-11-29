Barcelone n'a laissé planer aucun doute sur sa capacité à imposer sa domination dans la course au titre en Liga, après avoir étrillé le Deportivo La Corogne (5-1) dimanche. Une rencontre marquée par un brio offensif remarquable des hommes de Hansi Flick, qui ont profité du faux pas du Real Madrid face à Alavés pour consolider leur première place au classement et creuser l'écart avec leurs poursuivants.
Barcelone a fait la différence lors de la 14e journée de Liga grâce à un départ idéal qui a surpris les locaux. Lamine Yamal a ouvert le score après moins de 90 secondes, au terme d'une action construite qu'il a lancée par un échange avec Pedri, avant d'adresser un centre à ras de terre que Dani Olmo a intelligemment laissé filer, trompant le gardien du Deportivo pour finir au fond des filets.
La réponse du Deportivo ne s'est pas fait attendre. Les Galiciens ont égalisé dès la 9e minute par l'intermédiaire d'Aubameyang, qui a profité d'une passe de Nsongo et remporté un duel physique face à Pau Cubarsí, avant de loger le ballon du pied droit dans le but de Joan García.
Mais Barcelone a rapidement repris l'avantage : Dani Olmo s'est élevé sur un centre de Gordon venu de la gauche pour placer une tête au fond des filets à la 20e minute, permettant au club catalan de rentrer aux vestiaires avec un avantage de deux buts à un.
Dès l'entame de la seconde période, Barcelone a pris le contrôle du jeu, et Raphinha a fait le break en inscrivant le troisième but à la 50e minute. Le Brésilien a repris un centre précis de Lamine Yamal en profitant de l'absence de marquage au second poteau, offrant à son équipe une avance confortable et compliquant encore la tâche du Deportivo pour revenir dans la partie, alors que les Catalans continuaient de dominer la possession et de se créer des occasions.
Malgré les tentatives des locaux pour réduire l'écart, Barcelone est resté l'équipe la plus dangereuse, avant que Raphinha n'inscrive son doublé, quatrième but de son équipe, à la 83e minute. Il a profité d'un ballon qui lui est parvenu après une passe de Koundé en direction de Gordon, repoussée par la défense du Deportivo. Le club catalan a ensuite maintenu sa pression jusqu'aux dernières minutes, sans laisser à son adversaire la moindre réelle occasion de retrouver son équilibre ou de menacer le résultat.
Raphinha a clôturé ce festival offensif en marquant le cinquième but à la deuxième minute du temps additionnel, sur une superbe passe de Lamine Yamal. Il atteint ainsi la barre des 18 buts cette saison et compte quatre longueurs d'avance sur Kylian Mbappé au classement des buteurs. Le Brésilien continue d'afficher un rendement offensif remarquable, qui fait de lui l'une des principales stars de Barcelone cette saison et un sérieux prétendant au titre de meilleur buteur de la compétition.
Grâce à cette victoire, Barcelone conforte sa place de leader de la Liga et porte son avance à 5 points sur l'Atlético de Madrid (avant leur confrontation de mercredi), profitant de la défaite du Real Madrid face à Alavés. De son côté, le Deportivo La Corogne poursuit sa période difficile à la 13e place, avec une seule victoire lors de ses neuf derniers matchs de championnat. La pression s'accentue sur le club, dont les résultats continuent de décliner et qui s'éloigne des places de tête.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.