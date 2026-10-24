Vidéo : l'arme d'Arsenal renaît après 13 matchs

Arsenal a mis fin à une série négative qui le poursuivait depuis plusieurs mois, lui qui n'avait pas réussi à exploiter l'une de ses armes offensives habituelles lors de 13 matches consécutifs, avant de parvenir enfin à mettre un terme à cette attente face à Everton, dans le cadre de la huitième journée de Premier League.

Arsenal a ouvert le score à la septième minute à l'Emirates Stadium, lorsqu'un corner tiré par Martin Ødegaard a semé la confusion dans la surface de réparation d'Everton, dont a profité Ezri Konsa pour offrir l'avantage aux hôtes sur le score d'un but à zéro.

Avec ce but, Arsenal a mis fin à une disette qui durait depuis mai dernier en matière de buts marqués sur coups de pied arrêtés dans l'ensemble des compétitions, à l'exception des penaltys, mettant ainsi un terme à une série de 13 matches consécutifs sans faire trembler les filets de cette manière, selon les données du réseau Opta.

L'équipe de l'entraîneur Mikel Arteta cherche à tirer profit du faux pas de Manchester City face à Aston Villa, qui a remporté son match sur le score de 2-1, afin de renforcer sa position dans la course à la tête de la Premier League.