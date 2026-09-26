L'Arabie saoudite est devenue la première équipe qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Golfe arabe « Golfe 27 », après une prestation étincelante face à Oman.

La sélection saoudienne s'est imposée face à son homologue omanaise sur le score de 3-0, lors de la rencontre qui les a opposées ce samedi, au stade Al-Inma de Djeddah, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la compétition du Golfe.

L'Arabie saoudite a ouvert le score à la 11e minute de jeu par l'intermédiaire de Firas Al-Buraikan, qui a converti un centre de Saleh Abou Al-Shamat au fond des filets d'une tête.

À la 18e minute de jeu, Hassan Kadesh a inscrit le deuxième but de la sélection saoudienne, après avoir dévié un centre envoyé par Saleh Abou Al-Shamat sur un corner au fond des filets d'une tête.

Al-Buraikan a ajouté son deuxième but et le troisième de sa sélection à la 34e minute de jeu, après un une-deux avec Sultan Mandash, avant d'expédier une frappe puissante que le gardien omanais n'a pu détourner.

À la 36e minute de jeu, Nasser Al-Rawahi a inscrit un but pour la sélection d'Oman, après s'être présenté seul face au gardien Mohammed Al-Owais, avant que l'arbitre de la rencontre ne l'annule pour hors-jeu.

La sélection saoudienne a totalement dominé la rencontre, ses joueurs rivalisant dans le gâchis de nombreuses occasions faciles devant le but omanais, la partie s'achevant sur une victoire de l'Arabie saoudite par trois buts à zéro.

Avec cette victoire, la sélection saoudienne a assuré sa qualification pour les demi-finales de la Coupe du Golfe arabe, devenant la première équipe qualifiée, après avoir porté son total à 6 points, qui la placent en tête du groupe 1, avec deux points d'avance sur l'Irak, deuxième.

De son côté, la situation de la sélection d'Oman se complique dans la compétition, son total étant resté bloqué à un seul point, qui la place à la troisième place du classement, ce qui rend ses chances de qualification très difficiles.

La sélection d'Oman a besoin de battre le Koweït lors de leur prochaine rencontre, mardi prochain, tout en comptant sur une défaite de l'Irak face à l'Arabie saoudite, au même moment, pour se qualifier, à condition de combler la large différence de buts qui les sépare.