La Fédération espagnole de football a levé le voile sur l'une des actions les plus controversées de la défaite du Real Madrid face à Alavés. Elle a publié l'enregistrement de la conversation entre l'arbitre central, Soto Grado, et les arbitres vidéo, révélant les mots qui ont précédé l'annulation du penalty qu'il avait accordé au club merengue, puis l'expulsion de Jude Bellingham pour simulation dans la surface de réparation.
L'enregistrement audio publié par la Fédération espagnole révèle le détail de la révision de l'action. Les arbitres vidéo sont intervenus pour informer Soto Grado que le joueur du Real Madrid était tombé sans faute du défenseur d'Alavés, assurant que l'adversaire n'avait pas touché Bellingham. L'arbitre s'est alors rendu devant l'écran pour revoir l'action avant de prendre sa décision finale.
Au cours de la conversation, les arbitres vidéo ont expliqué à l'arbitre que Bellingham était tombé sans avoir été touché par le joueur d'Alavés, signifiant ainsi l'absence de contact justifiant un penalty. Soto Grado avait pourtant déjà désigné le point de penalty, sous les protestations des joueurs de l'équipe visiteuse, qui réclamaient l'annulation de la décision en affirmant que le milieu de terrain anglais avait tenté d'obtenir une faute indûment.
Après avoir visionné le ralenti, Soto Grado a tranché d'une phrase claire : « Je vais annuler le penalty et avertir le joueur pour simulation. » Il est ainsi revenu sur sa décision initiale et a brandi le deuxième carton jaune à Bellingham, puis le carton rouge, estimant que la chute du joueur ne résultait pas d'une intervention de son adversaire mais d'une tentative d'obtenir un penalty.
Cet épisode est survenu dans les dernières minutes de la rencontre, alors que le Real Madrid était mené 1-2 et intensifiait sa pression à la recherche de l'égalisation, Alavés ayant reculé dans son camp pour préserver son avance. L'occasion pour les locaux d'obtenir un penalty susceptible de les relancer dans le match s'est transformée en coup dur, avec l'expulsion de l'un de leurs principaux joueurs avant la fin de la rencontre.
Les conséquences de cette décision ne se limitent pas à l'occasion perdue par le Real Madrid de revenir au score : elles s'étendent au prochain match face à la Real Sociedad. Bellingham sera en effet suspendu pour une rencontre après avoir reçu son deuxième avertissement à l'issue de la révision vidéo. L'entraîneur José Mourinho sera ainsi privé de l'un de ses éléments les plus importants au milieu de terrain, d'autant que le joueur figurait parmi les noms qui ont le plus tenté de mener l'attaque pendant la rencontre.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.