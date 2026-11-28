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La Fédération espagnole de football a levé le voile sur l'une des actions les plus controversées de la défaite du Real Madrid face à Alavés. Elle a publié l'enregistrement de la conversation entre l'arbitre central, Soto Grado, et les arbitres vidéo, révélant les mots qui ont précédé l'annulation du penalty qu'il avait accordé au club merengue, puis l'expulsion de Jude Bellingham pour simulation dans la surface de réparation.

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L'enregistrement audio publié par la Fédération espagnole révèle le détail de la révision de l'action. Les arbitres vidéo sont intervenus pour informer Soto Grado que le joueur du Real Madrid était tombé sans faute du défenseur d'Alavés, assurant que l'adversaire n'avait pas touché Bellingham. L'arbitre s'est alors rendu devant l'écran pour revoir l'action avant de prendre sa décision finale.

Au cours de la conversation, les arbitres vidéo ont expliqué à l'arbitre que Bellingham était tombé sans avoir été touché par le joueur d'Alavés, signifiant ainsi l'absence de contact justifiant un penalty. Soto Grado avait pourtant déjà désigné le point de penalty, sous les protestations des joueurs de l'équipe visiteuse, qui réclamaient l'annulation de la décision en affirmant que le milieu de terrain anglais avait tenté d'obtenir une faute indûment.

Après avoir visionné le ralenti, Soto Grado a tranché d'une phrase claire : « Je vais annuler le penalty et avertir le joueur pour simulation. » Il est ainsi revenu sur sa décision initiale et a brandi le deuxième carton jaune à Bellingham, puis le carton rouge, estimant que la chute du joueur ne résultait pas d'une intervention de son adversaire mais d'une tentative d'obtenir un penalty.

Cet épisode est survenu dans les dernières minutes de la rencontre, alors que le Real Madrid était mené 1-2 et intensifiait sa pression à la recherche de l'égalisation, Alavés ayant reculé dans son camp pour préserver son avance. L'occasion pour les locaux d'obtenir un penalty susceptible de les relancer dans le match s'est transformée en coup dur, avec l'expulsion de l'un de leurs principaux joueurs avant la fin de la rencontre.

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Les conséquences de cette décision ne se limitent pas à l'occasion perdue par le Real Madrid de revenir au score : elles s'étendent au prochain match face à la Real Sociedad. Bellingham sera en effet suspendu pour une rencontre après avoir reçu son deuxième avertissement à l'issue de la révision vidéo. L'entraîneur José Mourinho sera ainsi privé de l'un de ses éléments les plus importants au milieu de terrain, d'autant que le joueur figurait parmi les noms qui ont le plus tenté de mener l'attaque pendant la rencontre.