Vidéo : interpellé par une simple question sur Messi, Scaloni fait exception à sa règle pour une légende de la presse

Dans la salle de conférence, parmi les dizaines de journalistes venus couvrir le point presse de l’équipe nationale argentine, une figure se démarquait. Âgé de plus de 91 ans, cet homme conserve intacte la passion pour son métier qui l’anime depuis des décennies.

Il s’agit du légendaire journaliste argentin Makaya Márquez, qui ajoute un nouveau chapitre à sa carrière de 68 ans après avoir couvert la phase finale de la Coupe du monde pour la dix-huitième fois consécutive.

Au milieu de la salle, Márquez a haussé la voix pour interpeller le sélectionneur argentin Lionel Scaloni : « Permettez-moi de vous demander… Messi jouera-t-il contre la Jordanie ou non ? ».

Scaloni a esquissé un sourire avant de répondre avec plus de considération que de précision : « D’habitude, je ne réponds pas à ce genre de questions à ce stade… Mais puisque c’est vous qui posez la question, je vais vous répondre. Messi ne sera pas titulaire. »

L’entraîneur du « Tango » n’a pas en resté là : il a adressé un message émouvant au journaliste chevronné en déclarant : « Je vous porte un immense respect et je suis fier de vous voir ici. »

À l’issue de la conférence, Scaloni s’est dirigé vers Márquez, l’a serré dans ses bras sous les yeux de l’assistance puis a posé pour une photo souvenir, illustrant le respect entre deux générations unies par le football : l’une a écrit l’histoire sur le terrain, l’autre l’a immortalisée par les mots et les images pendant sept décennies.

Cette scène humaine s’est déroulée quelques heures avant la rencontre entre l’Argentine et la Jordanie au stade AT&T, lors de la troisième et dernière journée du groupe 10 de la Coupe du monde 2026.

L’Argentine aborde la rencontre avec un moral au beau fixe, ayant déjà validé son billet pour les seizièmes de finale après ses succès contre l’Algérie puis l’Autriche, pour un parcours parfait de six points en deux matchs.

Les coéquipiers de Lionel Messi visent un sans-faute en phase de groupes, tandis que la Jordanie espère créer l’exploit et décrocher ses premiers points face à l’un des grands favoris de la compétition.

Si tous les regards seront tournés vers la pelouse, c’est pourtant cette rencontre entre Scaloni et Makaya Marquez qui a retenu l’attention avant le coup d’envoi, rappelant que le football ne se résume pas aux buts et aux victoires, mais aussi aux moments de loyauté et de respect qui demeurent longtemps gravés dans les mémoires.