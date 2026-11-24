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Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine du club saoudien d'Al-Nassr, a suscité la polémique en raison d'une scène insolite lors de la rencontre face aux Qataris d'Al-Sadd en Ligue des champions de l'AFC Élite.

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Al-Nassr recevait Al-Sadd ce mardi à l'Al-Awwal Park, dans la capitale saoudienne Riyad, pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

Alors qu'Al-Nassr menait 2-1 face à Al-Sadd, Ronaldo a réclamé un nouveau penalty, estimant avoir été victime d'une faute dans la surface de réparation.

Mais l'arbitre jordanien Adham Makhadmeh a rejeté les protestations de Ronaldo et a sifflé contre lui un coup franc indirect pour hors-jeu, sur indication de son arbitre assistant.

La décision de l'arbitre assistant a provoqué la colère de la star portugaise, qui s'est moquée de lui en se couvrant les yeux avec la main avant de mimer le signal du hors-jeu, laissant entendre que l'assistant levait son drapeau sans rien voir.

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Cette scène a fait craindre aux supporters d'Al-Nassr une éventuelle sanction contre Ronaldo pour s'être moqué de l'un des officiels du match, ce qui pourrait le priver de plusieurs des prochaines rencontres de la compétition asiatique.

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Il reste à Al-Nassr quatre matchs à disputer dans la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite, face aux Émiratis d'Al-Wasl et de Shabab Al-Ahli, ainsi qu'aux Qataris d'Al-Gharafa et d'Al-Shamal.

Ronaldo avait ouvert le score pour Al-Nassr face à Al-Sadd sur un penalty qu'il avait lui-même obtenu à la 12e minute après avoir été fauché dans la surface, avant de le transformer à la 13e minute d'une frappe puissante à la droite du gardien Meshaal Barsham.

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Grâce à ce but, la star portugaise a mis fin à la malédiction qui la poursuivait depuis le début de la saison dans l'exercice des penalties avec Al-Nassr.

Ronaldo avait manqué un penalty lors du dernier Clasico face au rival historique Al-Ahli, vendredi dernier, dans un match en retard de la neuvième journée de la Roshn Saudi League, qui s'était soldé par une défaite 1-3.

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Selon Opta, Ronaldo a manqué les deux penalties qu'il a tirés cette saison en Roshn Saudi League, après en avoir déjà raté un face au gardien Marcin Bułka lors de la victoire 1-0 contre Neom, le 20 octobre dernier.

C'est autant que le nombre total de penalties manqués par CR7 la saison dernière en Roshn Saudi League, où il en avait converti 6 sur 8.

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En outre, c'était la première fois que Ronaldo échouait sur deux penalties consécutifs en Roshn Saudi League depuis son arrivée à Al-Nassr en janvier 2023, après la résiliation de son contrat avec Manchester United.

Le dernier penalty inscrit par Ronaldo avec Al-Nassr en Roshn Saudi League remontait au 3 avril dernier, lors de la victoire 5-2 contre Al-Najma, avant qu'il ne renoue avec la réussite dans cet exercice en Ligue des champions de l'AFC Élite.

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Le but inscrit par la star portugaise a une portée historique pour elle, puisqu'il en fait le meilleur buteur d'Al-Nassr en Ligue des champions de l'AFC Élite de tous les temps.

Ronaldo a atteint la barre des 17 buts avec Al-Nassr en Ligue des champions de l'AFC Élite, dépassant ainsi l'attaquant marocain Abderrazak Hamdallah, auteur de 16 buts avec le club dans la compétition.

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Le natif de Madère a également inscrit le 987e but de sa carrière et n'est plus qu'à 13 réalisations de devenir le premier joueur de l'histoire du football à atteindre la barre des 1 000 buts.