La rencontre entre Al-Qadisiyah et Al-Taï a été le théâtre d'une action rare et d'une erreur inattendue du gardien d'Al-Taï, après que l'attaquant d'Al-Qadisiyah, Mateo Retegui, a profité de l'absence du gardien devant sa cage pour inscrire un but d'une manière qui figure peut-être parmi les plus étranges de la saison en cours.

L'action est survenue à la 16e minute, lorsqu'Al-Qadisiyah a obtenu un coup franc, tandis que le gardien d'Al-Taï quittait sa cage pendant quelques instants pour boire de l'eau, dans une scène dont personne n'imaginait qu'elle se transformerait en cause directe de l'ouverture du score contre lui.

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Les joueurs d'Al-Qadisiyah n'ont pas attendu longtemps pour exécuter le coup franc, jouant le ballon rapidement, profitant de l'absence du gardien à son poste et du fait qu'aucun joueur ne protégeait la cage à cet instant.

Retegui a reçu le ballon et s'est directement élancé vers la cage vide d'Al-Taï, sans trouver la moindre résistance, avant de placer le ballon dans les filets avec facilité, offrant à Al-Qadisiyah l'avantage dans le match.

Ce but a suscité l'étonnement de tous les observateurs, étant survenu à la suite d'un geste anodin qui s'est transformé en quelques secondes en une erreur lourde de conséquences payée par Al-Taï, tandis que les joueurs d'Al-Qadisiyah ont fait preuve d'une grande vivacité d'esprit pour exploiter la situation et ne pas laisser à leur adversaire le temps de se réorganiser.

Ainsi, Retegui a signé l'un des buts les plus étranges de la saison, après avoir profité du moment où le gardien d'Al-Taï avait quitté sa cage pour boire de l'eau, punissant l'équipe adverse d'un but cocasse et offrant à Al-Qadisiyah un avantage précoce dans le match.