Plus aucune équipe de la Roshn Saudi League n'est désormais capable d'empêcher le Marocain Youssef En-Nesyri, attaquant d'Al-Ittihad, de marquer des buts.

Al-Ittihad s'est imposé face à Al-Ettifaq sur le score de 4-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux formations ce mardi, sur la pelouse de ce dernier, dans le cadre de la dixième journée de la Roshn Saudi League.

La rencontre a vu Youssef En-Nesyri sur le banc des remplaçants d'Al-Ittihad dès le début, avant qu'il n'entre en jeu à la 72e minute.

Depuis, l'attaquant marocain a attiré tous les regards, puisqu'il a inscrit le troisième but à la 80e minute, après avoir dévié vers le fond des filets un centre au ras du sol de Mohanad Al-Shanqiti.

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En-Nesyri a ajouté son deuxième but personnel, le quatrième de son équipe, à la 85e minute, après avoir dévié vers le fond des filets un centre d'Ahmed Al-Ghamdi d'une tête remarquable.

L'attaquant marocain a poursuivi son brio cette saison, en réussissant à marquer lors de son quatrième match consécutif en Roshn Saudi League.

En-Nesyri avait inscrit un but face à Al-Feiha lors de la sixième journée de la Roshn League, un doublé contre Al-Faisaly lors de la septième journée, et un but dans le clasico face à Al-Hilal lors de la huitième journée, avant son doublé contre Al-Ettifaq.

En-Nesyri devient ainsi le meilleur buteur d'Al-Ittihad cette saison en Roshn Saudi League avec 7 buts, soit deux buts d'avance sur le Nigérian George Ilenikhena et le Néerlandais Steven Bergwijn.

L'attaquant d'Al-Ittihad est également devenu le deuxième meilleur buteur de la Roshn League cette saison avec 7 buts, à 4 buts de l'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, qui a inscrit 11 buts.