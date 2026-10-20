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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Vidéo : il n'arrête pas de marquer, En-Nesyri à l'assaut du trône d'Ivan Toney

Y. En-Nesyri
Al Ittifaq vs Al Ittihad
Al Ittifaq
Al Ittihad
Saudi Pro League
I. Toney
Al Ahli vs Al Khaleej
Al Ahli
Al Khaleej
Maroc
Arabie saoudite
Angleterre

L'attaquant marocain poursuit sur sa lancée

Plus aucune équipe de la Roshn Saudi League n'est désormais capable d'empêcher le Marocain Youssef En-Nesyri, attaquant d'Al-Ittihad, de marquer des buts.

Al-Ittihad s'est imposé face à Al-Ettifaq sur le score de 4-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux formations ce mardi, sur la pelouse de ce dernier, dans le cadre de la dixième journée de la Roshn Saudi League.

La rencontre a vu Youssef En-Nesyri sur le banc des remplaçants d'Al-Ittihad dès le début, avant qu'il n'entre en jeu à la 72e minute.

Depuis, l'attaquant marocain a attiré tous les regards, puisqu'il a inscrit le troisième but à la 80e minute, après avoir dévié vers le fond des filets un centre au ras du sol de Mohanad Al-Shanqiti.

En-Nesyri a ajouté son deuxième but personnel, le quatrième de son équipe, à la 85e minute, après avoir dévié vers le fond des filets un centre d'Ahmed Al-Ghamdi d'une tête remarquable.

L'attaquant marocain a poursuivi son brio cette saison, en réussissant à marquer lors de son quatrième match consécutif en Roshn Saudi League.

En-Nesyri avait inscrit un but face à Al-Feiha lors de la sixième journée de la Roshn League, un doublé contre Al-Faisaly lors de la septième journée, et un but dans le clasico face à Al-Hilal lors de la huitième journée, avant son doublé contre Al-Ettifaq.

En-Nesyri devient ainsi le meilleur buteur d'Al-Ittihad cette saison en Roshn Saudi League avec 7 buts, soit deux buts d'avance sur le Nigérian George Ilenikhena et le Néerlandais Steven Bergwijn.

L'attaquant d'Al-Ittihad est également devenu le deuxième meilleur buteur de la Roshn League cette saison avec 7 buts, à 4 buts de l'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, qui a inscrit 11 buts.

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