Ismaïla Sarr, la star de la sélection sénégalaise, a poursuivi son festival lors de la Coupe du monde 2026 en ouvrant le score face à la Belgique, ce mercredi, en 16es de finale.

Ismaïla Sarr a inscrit un superbe but à la 51^e minute d’une frappe fulgurante à gauche de Thibaut Courtois, profitant d’une longue passe millimétrée de Moussa Niakate.

Il a ensuite doublé la mise pour les Lions de la Teranga, qui menaient déjà grâce à l’ouverture du score de Habib Diara en première période.

D’après les données d’Opta, il est désormais le deuxième footballeur africain de l’histoire à atteindre quatre réalisations lors d’une même édition de la Coupe du monde, après la légende camerounaise Roger Milla en 1990.

Il avait déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises dans cette édition, dont deux face à la Norvège et un contre l’Irak.

De plus, la star de Crystal Palace est désormais le meilleur buteur de l’histoire du Sénégal et le deuxième meilleur buteur africain de l’histoire de la Coupe du monde avec 5 réalisations, au même niveau que Milla, tandis qu’un seul but l’éloigne encore du record du Ghanéen Asamoah Gyan, selon le site « Stats Foot ».

Outre ses quatre réalisations dans cette édition, il avait déjà trouvé le chemin des filets face à l’Équateur lors de la Coupe du monde 2022.