Hussein Abdel Ghani, ancienne star d'Al-Ahli d'Arabie saoudite, a adressé de vives critiques à l'entraîneur des Rijadis, le Néerlandais Marino Pusic, après la défaite 3-2 face à Al-Qadisiyah, mardi, lors de la sixième journée de la Roshn Saudi League professionnelle.

Abdel Ghani a déclaré, dans des propos tenus au programme Nadina sur la chaîne MBC, que l'entraîneur d'Al-Ahli utilise mal les joueurs, en particulier les nouvelles recrues, ce qui accentue les problèmes de l'équipe et complique davantage sa situation sur le plan de la stabilité.

Il a souligné qu'Al-Ahli a disputé jusqu'à présent 8 matchs, toutes compétitions confondues, et qu'il devrait donc avoir assimilé à 70 % les affaires de l'équipe, les capacités de ses joueurs et la manière de les utiliser correctement, d'autant plus qu'Al-Ahli compte des internationaux aux grands noms.

L'ancienne star de la sélection saoudienne a affirmé : « L'entraîneur doit assumer ses responsabilités, s'agissant du joueur ukrainien Artem Bondarenko, qu'il a lui-même fait venir. »

Il a expliqué : « L'entraîneur écarte Artem des grands matchs et le fait jouer dans les rencontres moins importantes, et c'est une faiblesse et une lâcheté de la part de l'entraîneur. »

Il a fait remarquer qu'Artem a participé contre Al-Kholood et Al-Riyadh, mais qu'il était absent face à Al-Hilal et Al-Qadisiyah, où il figurait entièrement hors de la liste.

Il a poursuivi : « C'est une provocation envers les supporters... Il doit accorder sa confiance au joueur. »

Il a ajouté : « Tout joueur peut faire l'objet d'attaques de la part des supporters, car ils sont émotifs, mais c'est la pression qui révèle la qualité des joueurs. Or ce que fait Pusic avec Artem donne l'impression qu'il le protège, et c'est une grave erreur. »

Il a mis en garde contre la poursuite de la même approche, réclamant un changement de méthode de l'entraîneur lors de la prochaine étape et une préparation différente des matchs, à commencer par la rencontre face aux Sud-Africains de Sundowns en Coupe des clubs.

Abdel Ghani a recommandé aux supporters d'Al-Ahli de soutenir le club en cette période délicate malgré leur tristesse, affirmant : « C'est leur rôle. »

Il a déclaré : « Lors des deux prochains matchs à Djeddah, vous devez remplir les tribunes. La seule solution aujourd'hui, c'est que le soutien du public se poursuive pour que l'équipe se rétablisse. »

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