Vidéo : Houssem Aouar s'envole dans le ciel asiatique à la manière de Ronaldo

L'Algérien Houssem Aouar, star d'Al-Ittihad, a attiré tous les regards avec un but exceptionnel dans les filets de Nevtchi, le club ouzbek, lors de la confrontation entre les deux équipes dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions d'Asie de l'élite, après s'être élevé très haut pour marquer de la tête d'une manière qui a rappelé les buts du Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr et meilleur buteur de l'histoire du football.

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Le but d'Aouar est intervenu à la 34e minute, alors qu'Al-Ittihad était mené d'un but à zéro, pour offrir à son équipe l'égalisation et la ramener dans l'ambiance de la rencontre, grâce à une élévation impressionnante et un timing parfait dans la gestion du ballon, dans une action qui a illustré ses capacités à conclure à l'intérieur de la surface de réparation.

Il ne s'agissait pas d'une simple tête ordinaire, car la star algérienne semblait planer dans les airs avant de diriger le ballon avec puissance vers les filets, à la manière de Ronaldo, connu pour ses capacités exceptionnelles à s'élever et à marquer de la tête, transformant rapidement l'action en l'une des scènes les plus marquantes du match.

Après avoir marqué le but, Aouar a heurté le poteau gauche et est tombé sur la pelouse, ce qui a suscité l'inquiétude pendant quelques instants quant à une éventuelle blessure, mais il n'a subi aucun dommage, poursuivant ainsi sa présence dans le match au milieu de la réaction du public face au but et à sa manière inhabituelle de célébrer.

Ce but représente la première contribution offensive de Houssem Aouar en Ligue des champions d'Asie de l'élite cette saison, portant le total de ses contributions à cinq en 14 matchs disputés dans les différentes compétitions, après avoir inscrit trois buts et délivré deux passes décisives.







