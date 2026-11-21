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Mené d'un but sur la pelouse de Nice, à l'Allianz Riviera, le Paris Saint-Germain a renversé la situation pour arracher une précieuse victoire 3-1 samedi soir, lors de la 11e journée de Ligue 1.

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Nice a ouvert le score très tôt, à la 8e minute, grâce à son attaquant algérien Mohamed Amine Amoura.

Mais Paris a rapidement remis de l'ordre dans ses rangs et a égalisé par l'intermédiaire de Senny Mayulu, qui a transformé un penalty à la 31e minute.

Une minute plus tard, Désiré Doué a inscrit le deuxième but du club parisien sur un centre millimétré du latéral marocain Achraf Hakimi, permettant aux visiteurs de mener 2-1 à la pause.

Le score n'a plus bougé en seconde période jusqu'à la 85e minute, lorsque Ferran Torres a inscrit le troisième but du Paris Saint-Germain.

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Dans le temps additionnel, et plus précisément à la 90e+5, Nice a réduit l'écart en inscrivant son deuxième but par l'intermédiaire du Tunisien Ali Abdi.

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Le Paris Saint-Germain porte ainsi son total à 26 points en tête de la Ligue 1, tandis que Nice reste bloqué à 17 points, à la sixième place.