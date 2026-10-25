Liverpool a réussi à stopper la série de Brighton, en s'imposant par deux buts à zéro, lors de la rencontre qui les a opposés ce dimanche soir à Anfield, dans le cadre de la huitième journée de Premier League.

Le premier but est venu de Pascal Gross, joueur de Brighton, contre son camp, après qu'un tir de Florian Wirtz a heurté le joueur et changé de trajectoire pour finir au fond des filets à la 17e minute.

Alexander Isak a doublé l'avance de Liverpool en ajoutant le deuxième but à la 21e minute, après avoir reçu une passe de Bradley Barcola dans la surface de réparation, qu'il a conclue d'une seule touche au fond des filets.









Brighton a fortement pressé en seconde période et a davantage monopolisé le ballon, mais a échoué à menacer réellement les buts de Liverpool, tandis que ce dernier s'est replié en défense en misant sur les contre-attaques.

Malgré les changements effectués par les deux équipes en seconde période, le score est resté inchangé.

Il s'agit de la première défaite de Brighton après une série de 7 matches consécutifs toutes compétitions confondues, au cours desquels le club a remporté 6 victoires et concédé un seul match nul.

La dernière défaite de Brighton remontait au 30 août, lorsqu'il s'était incliné face à Chelsea à Stamford Bridge sur le score de (4-3).

De l'autre côté, Liverpool a poursuivi sur la bonne voie, en signant sa quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues, soit deux matches en Premier League et autant en Ligue des champions.

Avec ce succès, Liverpool porte son total à 15 points et occupe la quatrième place, à un seul point de Brighton, troisième.



