Vidéo : exclusion et coup de grâce, Al Ahly remporte le choc face à Al-Gharafa

Al-Ahli d'Arabie saoudite s'est imposé face à Al-Gharafa du Qatar sur le score de 2-1, après avoir renversé son retard en seconde période pour décrocher une précieuse victoire, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Elite, ce lundi soir.

Al-Ahli a entamé la rencontre avec force et a réussi à ouvrir le score à la quatrième minute, lorsque Edward Spertsyan a adressé une passe en profondeur à l'Anglais Ivan Toney, qui s'est présenté face au gardien Ahmed Koni, avant de lober ce dernier d'une touche technique, logeant le ballon au fond des filets.

Al-Gharafa a tenté de réagir, et Adam Ounas a frappé d'un angle difficile à la 17e minute, mais le ballon est passé à côté du but. Deux minutes plus tard, la rencontre a été interrompue en raison de la blessure de Mohammed Souleyman, joueur d'Al-Ahli, avant la reprise du jeu à la 20e minute.

À la 25e minute, Hassan Alaa Eddine a frappé le ballon d'une distance de plus de 35 yards, mais celui-ci est passé à droite du but.

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Quatre minutes plus tard, Toney a reçu un carton jaune, tandis que la 31e minute a été marquée par une pause fraîcheur.

Al-Gharafa est revenu menacer les buts d'Al-Ahli à la 38e minute, lorsque le gardien Abderrahman Al-Sanbi a repoussé une frappe de Florinel Coman de l'extérieur de la surface de réparation.

Le jeu s'est ensuite arrêté en raison de la blessure de Hassan Alaa Eddine, qui n'a pas pu poursuivre la rencontre, Yacine Brahimi entrant à sa place à la 43e minute.

Pression d'Al-Ahli et réaction d'Al-Gharafa

Dans le temps additionnel de la première période, Al-Ahli a été proche d'accentuer son avance ; Edward Spertsyan a frappé au-dessus du but à la 45e+2 minute, puis la défense d'Al-Gharafa a repoussé une tentative de Toney à la 45e+5 minute.

Dans la même minute, Trincão a frappé du pied gauche depuis l'intérieur de la surface de réparation, mais le ballon a heurté le poteau droit, après avoir reçu une passe de Toney.

Ziyad Al-Johani a également frappé un ballon qui est passé à côté du but à la 45e+6 minute, la première période s'achevant sur l'avantage d'Al-Ahli d'un but à zéro. Au début de la seconde période, Al-Gharafa a effectué un changement en faisant entrer Ayoub Al-Awi à la place de Ryan Ahmed Al-Ali.

L'équipe qatarie a entamé la période avec une pression offensive, et Florinel Coman a frappé un ballon repoussé par la défense d'Al-Ahli à la 47e minute, avant que Ferjani Sassi ne place une tête qui est passée à côté du but, à la suite d'un corner.

À la 49e minute, Yacine Brahimi a frappé un ballon de l'extérieur de la surface de réparation, mais celui-ci est passé à côté du poteau, puis Adam Ounas a gâché une autre occasion à la 52e minute, après avoir frappé un ballon qui est passé à gauche du but, à la suite d'une passe de Coman.

Les tentatives d'Al-Gharafa ont abouti au but égalisateur à la 53e minute, lorsque Florinel Coman a reçu une passe de Seif Eddine Fadlallah, avant de l'envoyer au fond des filets.

Exclusion et coup de grâce pour Al-Gharafa

Al-Gharafa a reçu un coup dur à la 77e minute, lorsque Sanou a écopé de son deuxième carton jaune à la suite d'une faute, se faisant expulser et laissant son équipe terminer la rencontre à dix. L'exclusion est survenue après l'arrêt du jeu en raison de sa blessure à la 76e minute.

Al-Gharafa a effectué un nouveau changement à la 79e minute, en faisant entrer Damy Traoré à la place d'Adam Ounas. Dans la même minute, Firas Al-Buraikan a placé une tête qui est passée à droite du but, après un centre de Gonçalves sur coup de pied arrêté.

Le jeu s'est à nouveau arrêté pour une pause fraîcheur à la 80e minute, avant de reprendre à la minute suivante.

Al-Ahli a intensifié ses tentatives dans les dernières minutes, et Mateus Gonçalves a réussi à porter le coup de grâce aux espoirs d'Al-Gharafa, en redonnant l'avantage à Al-Ahli après avoir décoché une frappe de l'extérieur de la surface de réparation qui est venue se loger dans les filets, offrant ainsi à l'équipe saoudienne une deuxième victoire consécutive dans la compétition.

Al-Ahli a porté son total à sept points, grâce auxquels il grimpe provisoirement à la deuxième place, tandis qu'Al-Gharafa a subi sa troisième défaite et reste 18e sans le moindre point.