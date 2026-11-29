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L'Anglais Ivan Toney s'est une nouvelle fois imposé comme l'un des principaux atouts offensifs d'Al-Ahli, en menant son équipe à renverser Al-Taawoun pour s'imposer 3-1, samedi, lors de la 13e journée de la Roshn Saudi League. Il a ainsi confirmé que l'équipe dépend largement de ses qualités de buteur pour faire la différence dans les matchs difficiles. L'influence de l'attaquant anglais ne s'est pas limitée aux buts : elle s'est étendue à la construction du jeu et à sa capacité à prendre ses responsabilités de leader dans les moments décisifs.

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Le récital de Toney face à Al-Taawoun a relancé le débat sur la dépendance d'Al-Ahli à son égard, d'autant que le niveau de jeu de l'équipe a fluctué à certaines périodes de la saison. Nasser Al-Shamrani, ancien attaquant d'Al-Hilal, d'Al-Ittihad et de l'équipe nationale saoudienne, a abordé ce point lors de son passage dans l'émission « Dawrina Ghair », affirmant que l'attaquant anglais est le joueur qui porte l'équipe sur ses épaules et lui apporte des solutions quand les autres sont en difficulté.

« En toute honnêteté, c'est Toney qui porte Al-Ahli. Techniquement, l'équipe part vers la gauche, avec un niveau irrégulier, alors que Toney est celui qui la remet dans la bonne direction », a déclaré Al-Shamrani. Il a précisé que la valeur du joueur ne se résume pas à son statut de meilleur buteur de l'équipe, mais s'étend à son rôle de leader, à sa capacité à aider ses coéquipiers et à endosser différents rôles au cours d'un match.

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L'ancien attaquant d'Al-Hilal a ajouté que Toney n'attend pas que le ballon arrive dans la surface pour peser sur le jeu : il recule parfois au milieu de terrain pour participer à la construction des attaques et distille des passes qui permettent à ses coéquipiers de progresser.

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Le match contre Al-Taawoun est venu apporter une nouvelle preuve aux propos d'Al-Shamrani. Al-Ahli s'est retrouvé mené après un but de Nedim Bajrami à la 39e minute, avant que Toney ne vienne au secours de son équipe en égalisant à la deuxième minute du temps additionnel de la première période, sur une passe d'Eduard Spertsyan. En seconde période, l'attaquant anglais a donné l'avantage à Al-Ahli sur penalty à la 72e minute, signant son doublé.

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L'influence de Toney ne s'est pas arrêtée à ce doublé, puisqu'il a délivré la passe décisive sur le troisième but, inscrit par Matheus Gonçalves à la 89e minute, permettant à Al-Ahli de s'imposer trois buts à un.

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Al-Shamrani a posé une question délicate à Al-Ahli sur sa capacité à gérer les matchs si son attaquant anglais venait à baisser de niveau, se demandant ce qu'aurait fait l'équipe si Toney n'avait pas été au sommet de sa forme.

Des statistiques exceptionnelles qui placent Toney en tête des buteurs

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Sur le plan statistique, Toney a atteint la barre des 16 buts après 13 matchs de Roshn Saudi League, devenant le joueur le plus prolifique à ce stade de la compétition et dépassant le précédent record que se partageaient plusieurs attaquants. Il a ainsi effacé le record de la star syrienne Omar Al-Somah, auteur de 15 buts au même stade lors de la saison 2014-2015, ainsi que les totaux de Wesley, Rivas et Cristiano Ronaldo, qui avaient chacun inscrit 14 buts après le même nombre de matchs.

Selon le journaliste Khalid Al-Shenaif, dans l'émission « Dawrina Ghair », Toney est également devenu le meilleur buteur du monde en club en 2026, après avoir porté son total à 42 buts.

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