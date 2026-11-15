Mohamed Aboutrika, star d'Al Ahly et ancien international égyptien, a suscité une vive polémique au sujet de son avenir au sein du réseau de chaînes sportives « beIN Sports », après une phrase énigmatique qu'il a lancée à la clôture de l'un des plateaux d'analyse du réseau, ouvrant la porte à des interrogations sur la possibilité d'un éloignement prolongé du petit écran et d'une orientation vers une nouvelle expérience en dehors du domaine médiatique.
Selon les révélations du journaliste égyptien Hany Hathout, l'affaire est liée à des démarches qui dépassent la simple absence des plateaux, l'ancienne star d'Al Ahly ayant reçu une offre de la Fédération qatarienne de football pour occuper le poste de manager de la sélection du Qatar, une offre qu'il étudie actuellement avant de prendre sa décision finale quant à son acceptation ou son refus.
L'idée avancée prévoit l'intégration d'Aboutrika au nouveau dispositif de la sélection qatarienne dans un rôle administratif en vertu duquel il deviendrait manager de la sélection, s'il accepte l'offre et conclut l'accord avec la Fédération qatarienne.
Les interrogations sur l'avenir d'Aboutrika ont débuté après un échange avec le journaliste Abdelaziz Al Nasr, à la fin du plateau analytique du match entre l'Atlético de Madrid et le Barça le 9 novembre courant, en marge de la fin de la journée des grands championnats européens et du début de la trêve internationale.
Au cours de l'échange, Al Nasr a dit à Aboutrika : « Mohamed Aboutrika va nous manquer, d'autant que nous sommes en période de repos et de trêve internationale, et qu'il n'apparaît pas sur le plateau durant cette période », en référence à son absence habituelle de l'analyse pendant les trêves.
La réponse de l'ancienne star d'Al Ahly a été remarquée, puisqu'il a dit en souriant : « Il se peut que je vous manque pendant longtemps, peut-être pour un bien, qui sait », ce à quoi Al Nasr a répondu : « Si Dieu le veut, tu seras toujours présent ».
La séquence s'est largement répandue, et les propos d'Aboutrika ont suscité des spéculations sur la possibilité d'un éloignement du travail médiatique, avant que Hathout ne révèle l'offre qatarienne qui place la star égyptienne face à la perspective de vivre une nouvelle expérience dans sa carrière.
Une décision pas encore tranchée
Malgré la révélation de l'offre, Aboutrika n'a pas encore arrêté sa position, puisqu'il étudie toujours l'idée d'occuper le poste de manager de la sélection du Qatar, et la question de savoir s'il acceptera de passer au travail administratif et d'intégrer le nouveau dispositif de la sélection, ou s'il poursuivra sa carrière actuelle dans le domaine de l'analyse sportive.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.