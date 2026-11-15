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Mohamed Aboutrika, star d'Al Ahly et ancien international égyptien, a suscité une vive polémique au sujet de son avenir au sein du réseau de chaînes sportives « beIN Sports », après une phrase énigmatique qu'il a lancée à la clôture de l'un des plateaux d'analyse du réseau, ouvrant la porte à des interrogations sur la possibilité d'un éloignement prolongé du petit écran et d'une orientation vers une nouvelle expérience en dehors du domaine médiatique.

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Selon les révélations du journaliste égyptien Hany Hathout, l'affaire est liée à des démarches qui dépassent la simple absence des plateaux, l'ancienne star d'Al Ahly ayant reçu une offre de la Fédération qatarienne de football pour occuper le poste de manager de la sélection du Qatar, une offre qu'il étudie actuellement avant de prendre sa décision finale quant à son acceptation ou son refus.

L'idée avancée prévoit l'intégration d'Aboutrika au nouveau dispositif de la sélection qatarienne dans un rôle administratif en vertu duquel il deviendrait manager de la sélection, s'il accepte l'offre et conclut l'accord avec la Fédération qatarienne.

Les interrogations sur l'avenir d'Aboutrika ont débuté après un échange avec le journaliste Abdelaziz Al Nasr, à la fin du plateau analytique du match entre l'Atlético de Madrid et le Barça le 9 novembre courant, en marge de la fin de la journée des grands championnats européens et du début de la trêve internationale.

Au cours de l'échange, Al Nasr a dit à Aboutrika : « Mohamed Aboutrika va nous manquer, d'autant que nous sommes en période de repos et de trêve internationale, et qu'il n'apparaît pas sur le plateau durant cette période », en référence à son absence habituelle de l'analyse pendant les trêves.

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La réponse de l'ancienne star d'Al Ahly a été remarquée, puisqu'il a dit en souriant : « Il se peut que je vous manque pendant longtemps, peut-être pour un bien, qui sait », ce à quoi Al Nasr a répondu : « Si Dieu le veut, tu seras toujours présent ».

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La séquence s'est largement répandue, et les propos d'Aboutrika ont suscité des spéculations sur la possibilité d'un éloignement du travail médiatique, avant que Hathout ne révèle l'offre qatarienne qui place la star égyptienne face à la perspective de vivre une nouvelle expérience dans sa carrière.

Une décision pas encore tranchée

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Malgré la révélation de l'offre, Aboutrika n'a pas encore arrêté sa position, puisqu'il étudie toujours l'idée d'occuper le poste de manager de la sélection du Qatar, et la question de savoir s'il acceptera de passer au travail administratif et d'intégrer le nouveau dispositif de la sélection, ou s'il poursuivra sa carrière actuelle dans le domaine de l'analyse sportive.